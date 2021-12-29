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TCMB 2022 yılı hedeflerini açıkladı

29.12.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TCMB, 2022 yılı hedeflerini açıkladı: Dalgalı kur rejimi sürecek, TCMB döviz rezervleri güçlendirilecek, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda veri paylaşımına devam edilecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2022 Yılında Para ve Kur Politikası Raporu'nu açıkladı. Temel çerçevenin 8 maddeyle belirlendiği raporda, dalgalı döviz kuru rejiminin sürdürüleceği ve döviz kurlarının,serbest piyasa koşullarında arz ve talep dengesine göre oluşacağı kaydedildi.

TCMB'nin temel amacının fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek olduğu vurgulanan raporda, gelecek yıl hükümetle birlikte belirlenen orta vadeli enflasyon hedefinin yüzde 5 olarak korunduğu ve para politikasının enflasyonu bu hedefe kademeli olarak yaklaştıracak şekilde oluşturulacağı ifade edildi.

"Enflasyon hedeflemesi rejiminin 2022'de fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde oluşmasını sağlayacak şekilde uygulanmasına devam edileceği" kaydedilen raporda, TCMB'nin temel politika aracının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı olduğu vurgulandı.

"TCMB'nin zorunlu karşılıkları fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda destekleyici bir araç olarak kullanacağı" da aktarılan roporda "Bu çerçevede, 2022 yılında Rezerv Opsiyon Mekanizması tamamen sonlandırılacak, yabancı para yükümlülüklerin maliyetleri artırılırken, Türk Lirası (TL) mevduat gelişimini destekleyecek mekanizmalar önceliklendirilecektir" denildi.

"Dalgalı kur rejimi devam edecek, rezervler artırılacak"

"TCMB'nin 2022 yılında parasal aktarım mekanizmasının sağlıklı işleyişini sağlamak ve makro finansal istikrara ilişkin riskleri sınırlamak amacıyla elindeki politika araçlarını en etkin şekilde kullanacağı" belirtilirken dalgalı döviz kuru rejiminin de sürdürüleceğı ve döviz kurlarının serbest piyasa koşullarında, arz ve talep dengesine göre oluşacağına dikkat çekildi.

TCMB, para politikasının etkinliği ve finansal istikrar açısından döviz rezervlerinin güçlendirilmesinin amaçlandığının da altı çizildi. TCMB'nin önümüzdeki yıl piyasa koşullarının uygun olması durumunda rezervlerini artırmaya devam edeceği ifade edilen raporda şeffaflık vurgusu da yapıldı. Raporda "TCMB, 2022 yılında şeffaflık, öngörülebilirlik ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda politika iletişimine ve veri paylaşımına devam edecektir" ifadelerini yer verildi.

Altın cinsinden mevduat ve katılım fonları

TCMB, 2021 yılında faiz indirimi yaparakdoların yükselmesine neden olduğu gerekçesiyle eleştirilerin hedefi haline gelmişti. TCMB'nin beş müdahalesine rağmen dövizdeki yükselişin önüne geçilemeyince 20 Aralık gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesap uygulamasına geçileceğini açıklamış ve ardından dolar düşüşe geçmişti.

TCMB, Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesap sistemiyle bağlantılı yeni bir uygulamanın daha devreye girdiğini açıkladı. Altın cinsinden mevduat ve katılım fonlarının hesap sahibinin talebi üzerine, TL vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılma hesabı sahiplerine destek sağlanacağını açıklayan TCMB, bankacılık sistemindeki toplam mevduat/katılım fonu içinde TL'nin payının artırılarak finansal istikrarın güçlendirilmesinin amaçlandığını duyurdu.

ANKA,DHA/HS,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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