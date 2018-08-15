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TCMB Başkan Yardımcılığına atama

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 07:16 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına Dr. Uğur Namık Küçük'ün atanmasına dair Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan (Guvernör) Yardımcılığına Dr. Uğur Namık Küçük atandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, TCMB Başkan Yardımcılığına Dr. Uğur Namık Küçük getirildi.

Söz konusu atama 1211 sayılı kanunun 29'uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.

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Merkez Bankası Resmi Gazete tcmb Uğur Namık Küçük

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