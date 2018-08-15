TCMB Başkan Yardımcılığına atama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan (Guvernör) Yardımcılığına Dr. Uğur Namık Küçük atandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, TCMB Başkan Yardımcılığına Dr. Uğur Namık Küçük getirildi.
Söz konusu atama 1211 sayılı kanunun 29'uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.
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