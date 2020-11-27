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TCMB Başkanı Ağbal'dan toparlanma mesajı

27.11.2020 13:06 | Son Güncelleme:
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TCMB Başkanı Ağbal'dan toparlanma mesajı

TCMB Başkanı Ağbal, Türkiye ekonomisindeki toparlanmanın yaz aylarından itibaren belirginleştiğini belirterek, "sıkı parasal duruşumuz mevcut makrofinansal risklerin azaltılmasına destek olacaktır" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) yılın ikinci Finansal İstikrar Raporu'nu bugün yayınladı. TCMB Başkanı Naci Ağbal, Finansal İstikrar Raporu ile ilgili yaptığı değerlendirmede ekonomide toparlanma mesajı verdi.

TCMB Başkanı Ağbal, küresel koronavirüs salgınının Türkiye'nin büyüme görünümünü belirgin ölçüde zayıflattığını, ancak olumsuz makrofinansal etkilerinin giderilmesine yönelik genişleyici maliye ve para politikalarının uygulanmasına başlandığını belirtti. Ağbal, "Türkiye ekonomisindeki toparlanma yaz aylarından itibaren belirginleşmiştir" ifadesini kullandı.

Diğer yandan, salgın dönemine özgü koşullarda sağlanan kredi ve parasal büyüklüklerdeki hızlı artışın da etkileriyle güçlenen iç talebe ve altın ithalatına bağlı olarak cari işlemler açığı yükselmiş ve mevduat dolarizasyonu eğiliminin arttığına dikkat çeken Ağbal, "Bu durum, kurlar ve döviz rezervleri üzerinde baskı oluşturarak, fiyat istikrarına ve makrofinansal istikrara yönelik riskleri artırmıştır" dedi.

Merkez Bankası'nın temel amacının fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek olduğunu vurgulayan Ağbal, fiyat istikrarının finansal istikrar için vazgeçilmez bir unsur olduğunun altını çizdi. Ağbal, "Fiyat istikrarının sağlanması ve sürdürülmesi odaklı sıkı parasal duruşumuz mevcut makrofinansal risklerin azaltılmasına destek olacaktır" dedi. Finansal istikrarın korunması için "Finansal piyasaların gelişmesi ve etkin çalışması gözetilecek, makrofinansal ölçekte kırılganlıkların oluşmasının önlenmesi ve var olan kırılganlıkların azaltılması amacıyla ilgili paydaşlarla koordineli ve etkili politikalar uygulanacaktır" ifadelerine yer verdi.

DW/JD,EC

© Deutsche Welle Türkçe


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