TCMB Faizi Yüzde 15’e Çıkardı Ama Piyasa Büyük Reaksiyon Vermedi

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), yeni başkan Naci Ağbal başkanlığında ilk yaptığı toplantıda ‘‘politika faizi’’ olarak bilinen ‘‘bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı’’nı yüzde 15’e yükseltti.
En son Eylül ayında iki puan artışla yüzde 8,25’ten yüzde 10,25’e yükselen politika faizi, iki ay aradan sonra bu kez 4,75 puan arttırılmış oldu.
Kurul kararı sonrasındaki dakikalarda 7,68’den 7,51’ye inen Dolar/TL kuru, yarım saat içinde yeniden yukarı doğru tırmanmaya başlayarak 7,64 seviyesine ulaştı.
‘‘Türk lirasındaki değer kaybının gecikmeli etkileri, enflasyon görünümü olumsuz etkiliyor’’
Merkez Bankası’nın, son dönemde sürekli olarak aktif bir şekilde kullandığı geç likidite penceresi formundan davazgeçtiği görülüyor.
PPK kararında enflasyondaki bozulma emarelerine karşı parasal sıkılaştırmanın süreceği vurgulandı.
Açıklamada ‘‘Türk lirasındaki değer kaybının gecikmeli etkileri, uluslararası gıda fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki bozulma enflasyon görünümünü olumsuz etkilemektedir. Kasım ayına ilişkin takip edilen veriler, enflasyonda yakın dönemdeki döviz kuru oynaklığı kaynaklı bir yükselişe işaret etmekle birlikte, para politikasındaki kararlı duruşla beraber bu artışın geçici olacağı değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda Kurul, enflasyon görünümüne dair risklerin bertaraf edilmesi, enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesisi için, net ve güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir. Önümüzdeki dönemde parasal duruşun sıkılığı, enflasyonu etkileyen tüm unsurlar dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecektir’’ denildi.
Eylül ayında faizi iki puan arttıran ekim ayında sabit tutan Merkez Bankası Başkanı görevden alınmıştı
Kurulun, 22 Ekim’deki son toplantısında politika faizini yüzde 10,25 olarak sabit tutma kararı sonrası 7,78 olan Dolar/TL kuru yükselişe geçmiş ve on gün içinde 8,51 seviyesine kadar çıkmıştı.
Kurdaki hareketlilik sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gece yarısı yayımladığı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, Murat Uysal’ı görevden almış, bu değişiklikten bir gün sonra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, görevinden istifa etmişti.
Faizin 16 aylık seyri
Önceki Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, 2019 yılı Temmuz ayında göreve başladığında politika faizi yüzde 24’tü.
Uysal göreve başladıktan 19 gün sonra 25 Temmuz 2019’daki PPK toplantısında faizi yüzde 24’ten yüzde 19,75’e indirdi.
Uysal’ın başkanlığındaki PPK bu toplantıyı takip eden her toplantıda çeşitli oranlarda indirime giderek 2020 mayıs ayında faiz oranını yüzde 8,25’e çekti.
Eylül ayında politika faizini yüzde 10,25’e yükselten ancak bir sonraki ay piyasa beklentisine rağmen faizi sabit tutan Murat Uysal 7 Kasım’da görevde alındı.