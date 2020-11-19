TCMB Faizi Yüzde 15’e Çıkardı Ama Piyasa Büyük Reaksiyon Vermedi

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), yeni başkan Naci Ağbal başkanlığında ilk yaptığı toplantıda ‘‘politika faizi’’ olarak bilinen ‘‘bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı’’nı yüzde 15’e yükseltti.

En son Eylül ayında iki puan artışla yüzde 8,25’ten yüzde 10,25’e yükselen politika faizi, iki ay aradan sonra bu kez 4,75 puan arttırılmış oldu.

Kurul kararı sonrasındaki dakikalarda 7,68’den 7,51’ye inen Dolar/TL kuru, yarım saat içinde yeniden yukarı doğru tırmanmaya başlayarak 7,64 seviyesine ulaştı.

‘‘Türk lirasındaki değer kaybının gecikmeli etkileri, enflasyon görünümü olumsuz etkiliyor’’

Merkez Bankası’nın, son dönemde sürekli olarak aktif bir şekilde kullandığı geç likidite penceresi formundan davazgeçtiği görülüyor.

PPK kararında enflasyondaki bozulma emarelerine karşı parasal sıkılaştırmanın süreceği vurgulandı.

Açıklamada ‘‘Türk lirasındaki değer kaybının gecikmeli etkileri, uluslararası gıda fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki bozulma enflasyon görünümünü olumsuz etkilemektedir. Kasım ayına ilişkin takip edilen veriler, enflasyonda yakın dönemdeki döviz kuru oynaklığı kaynaklı bir yükselişe işaret etmekle birlikte, para politikasındaki kararlı duruşla beraber bu artışın geçici olacağı değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda Kurul, enflasyon görünümüne dair risklerin bertaraf edilmesi, enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesisi için, net ve güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir. Önümüzdeki dönemde parasal duruşun sıkılığı, enflasyonu etkileyen tüm unsurlar dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecektir’’ denildi.