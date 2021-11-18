TCMB faizi yüzde 15'e indirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün düzenlediği Para Politikası Kurulu'nda politika faizini yüzde 16'dan 100 baz puan indirerek yüzde 15'e düşürdü.

Reuters haber ajansının anketine göre TCMB'nin politika faizini yüzde 16'dan yüzde 15'e düşürmesi bekleniyordu.

Bloomberg HT televizyon kanalı tarafından yapılan faiz anketine göre ise TCMB'nin politika faizini 100 baz puan indirmesi öngörülüyordu.

Ankete katılan 21 kurumun medyan beklentisine göre yıl sonunda politika faizinin bulunacağı seviyeye dair beklenti de %15 seviyesinde oluştu.

TCMB, Ekim ayındaki Para Politikası Kurulu'nda (PPK) politika faizini 200 baz puan düşürerek yüzde 16'ya indirmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün AKP Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusura bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam" demişti.

Erdoğan, "Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim" diye konuştu.

Ekim ayında yıllık enflasyonun yüzde 19,89 olarak açıklanmasına rağmen TCMB'nin politika faizinde indirime gitmesi enflasyon verisinin faiz hesaplamalarında dikkate alınmadığı eleştirilerinin yöneltilmesine neden oluyor.

