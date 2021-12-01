TCMB Kur Artışına Karşı Piyasaya Müdahale Ediyor

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Kasım ayında Türk Lirası’nın başta ABD Doları ve Euro olmak üzere yabancı para birimleri karşısında uğradığı değer kaybının ardından yeniden, döviz satışına başlayacağını açıkladı

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada “Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Muhalefet, Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı, Murat Uysal’ın Merkez Bankası Başkanlığı döneminde satıldığını iddia ettiği 128 milyar dolar üzerinden hükümete yükleniyordu.

Merkez Bankası’nın o dönemki müdahalelerine rağmen Türk Lirası/Amerikan Doları kuru, 7 liranın altında tutulamamış ve Bakan Albayrak’ın istifa ettiği gün 8,5 liraya ulaşmıştı.

Erdoğan: “Gerekli olduğu zaman Merkez Bankası bu tür müdahaleleri yapar”

Merkez Bankası’nın piyasaya müdahale kararı bugün faiz karşıtı görüşleriyle bilinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a soruldu.

Erdoğan “Merkez Bankası’nın yasasında olan bir şey. Böyle bir yetki hakkı var. Gerekli olduğu zaman Merkez Bankası, bu tür müdahaleleri yapar” diyerek Merkez Bankası’nın bu kararından rahatsız olmadığını ortaya koydu.

Merkez Bankası’nın kararı sonrası keskin düşen kur, sonra yeniden tırmanışa geçti

Merkez Bankası’nın bu açıklaması sonrası Çarşamba sabahı 10:57’de 13,82’yi gören TL/Dolar kuru, 45 dakika içinde 12,58’e kadar geriledi. Ancak sonrasında yeniden 13 liranın üzerine çıktı.

Türk Lirası/Amerikan Doları kuru, Türkiye saati ile 14.00 itibariyle 13,25 seviyelerinde bulunuyordu.

Gün içinde 15,71’i gören Euro/TL kuruysa aynı saatlerde serbest piyasada 15,02’den işlem görüyor.

Kasım ayında Türk Lirası’nın dolar karşısındaki kaybı yüzde 40

Merkez Bankası’nın üst üste üçüncü faiz indirimi yaptığı Kasım ayındaysa, Türk Lirası’nın Amerikan parası karşısındaki değer kaybı zirveye çıktı.

1 Kasım sabahı 9,53 olan Amerikan Doları/Türk Lirası kuru, 30 Kasım günü saat 23:59’da 13,75 oldu.

Sadece otuz günde Türk parasının Amerikan doları karşısında yüzde 40 değer yitirdi.

30 Kasım’da bir günlük değer kaybıysa, yüzde 7’den fazla oldu.

Dün akşam TRT yayınında Erdoğan konuşurken dolar kuru birara 14,01’i gördü

Aynı akşam tüm TRT kanallarında ortak yayınlanan özel programa konuk olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, faiz indirimine devam edilmesi gerektiği yönündeki sözleriyle dolar kuru yeniden tırmanışa geçti

Yayın başlangıcında 13,25 olan dolar kuru bir ara 14,01’i görmüş olsa da yayın sonunda 13,69’a kadar çekildi.

Bu çekilmeye rağmen Türk parası, Cumhurbaşkanı’nın konuşmalarıyla program sırasında yüzde 4 değer kaybetmiş oldu.

Kasım ayı TL’nin son 30 yılda en büyük kayba uğradığı ikinci ay oldu

Kasım ayında Türk parasının yabancı paralar karşısında uğradığı değer kaybı, son 30 yıl içinde bir defa görüldü.

DYP-SHP hükümetinin iktidarda olduğu 1994 yılında meydana gelen 5 Nisan krizinin gerçekleştiği ay Türk Lirası, Amerikan Doları karşısında yüzde 57 değer kaybetti.

Sabit kur rejiminin uygulandığı 2001 yılında meydana gelen 19 Şubat devlet krizinde de Türk Lirası’nın değer kaybı yüzde 34’tü.

