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TCMB Para Politikası Kurulu: "Dezenflasyon sürecinin yeniden tesisi ve fiyat istikrarının desteklenmesi için politika faizi 200 baz puan yükseltildi."
TCMB Para Politikası Kurulu: "Dezenflasyon sürecinin yeniden tesisi ve fiyat istikrarının desteklenmesi için politika faizi 200 baz puan yükseltildi."
İSTANBUL
HABERLERİ
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24.09.2020 14:07 |
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TCMB Para Politikası Kurulu: "Dezenflasyon sürecinin yeniden tesisi ve fiyat istikrarının desteklenmesi için politika faizi 200 baz puan yükseltildi."