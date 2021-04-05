TCMB toplantısı ne zaman? Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman yapılacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Kanun'la belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edecektir" dedi.

Piyasalara yön veren Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı için gözler Nisan ayında düzenlenecek olan PPK toplantısına çevrildi. Para Politikası Kurulu Toplantısı'nın sonrasında merakla beklenen kararın belli olacağı söylenirken öte yandan bilindiği üzere Şahap Kavcıoğlu göreve gelişinin sonrasında ilk kez faiz kararını açıklayacak.

Yurt içi piyasalara yön verecek olan TCMB Merkez Bankası PPK toplantısı ile Nisan ayına ilişkin faiz kararı için merak dolu bekleyiş sürüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Kanun'la belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edecektir" dedi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararının nisan ayının 15'inde düzenlenecek toplantının ardından duyurulması beklenmekte.

Şahap Kavcıoğlu, yaptığı yazılı açıklama içinde şöyle söyledi:

"Enflasyondaki gerileme, ülke risk primlerindeki düşüş ve finansman maliyetlerindeki kalıcı iyileşme yoluyla makroekonomik istikrarı olumlu etkilerken, yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı arttırıcı sürdürülebilir büyüme için de gerekli koşulların oluşmasına katkı sağlayacaktır.

"Bu bağlamda Para Politikası Kurulu toplantıları, daha önce kamuoyuna ilan edilen takvime uygun şekilde yapılacak olup uygulanacak politikalarda şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkeleri doğrultusunda tüm paydaşlar ile iletişim kanalları etkin bir şekilde kullanılacaktır."

