HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. TCMB'de geceyarısı operasyonu: Üç kişi görevden alındı

TCMB'de geceyarısı operasyonu: Üç kişi görevden alındı

14.10.2021 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TCMB Başkanı Kavcıoğlu ile yaptığı görüşme sonrasında Merkez Bankası'nın iki Başkan Yardımcısı ile bir PPK üyesi görevden alındı.

Karar sonrası Dolar yeni bir zirve yaptı.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcıları ile Para Politikası Kurulu (PPK) üyesi görevden alınırken, yerlerine yeni atamalar yapıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan atama kararına göre; Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Semih Tümen ve Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu üyesi Abdullah Yavaş görevden alındı. Başkan Yardımcılığına Taha Çakmak getirilirken, Para Politikası Kurulu üyeliğine ise Yusuf Tuna atandı.

Atama kararı sonrası ABD Doları Türk Lirası karşısında 9.19 seviyesine çıkarak bir rekor daha kırdı. Yıl içinde yüzde 19 değer kaybeden Türk Lirası bir günde yüzde 1 daha değer kaybetmiş oldu.

TCMB'deki görev değişiklikleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile akşam saatlerinde yaptığı görüşme sonrasında geldi. Cumhurbaşkanlığı Twitter hesabından Erdoğan ile Kavcıoğlu'nun birlikte çekilmiş fotoğrafı paylaşılırken görüşmenin içeriğine dair açıklama yapılmamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son iki buçuk yıllık dönemde para politikalarındaki görüş ayrılıkları nedeniyle üç Merkez Bankası Başkanını görevden almış, bu adımlar Lira'ya büyük darbe vururken para politikalarının öngörülebilirliği ve güvenilirliği piyasalarda zarar görmüştü.

Reuters haber ajansı geçen hafta ismi açıklanmayan üç kaynağa dayandırdığı haberinde Erdoğan'ın Kavcıoğlu'na güveninin azaldığı ve aralarında son haftalarda çok az iletişim olduğu iddiasını gündeme getirmişti.

Gözler bir sonraki faiz kararında

Erdoğan, faizleri yüzde 19 seviyesine kadar çıkaran Naci Ağbal'ı TCMB Başkanlığı görevinden alarak yerine Mart ayında Kavcıoğlu'nu atamıştı. Erdoğan Haziran ayında kamuoyu önünde yaptığı açıklamada Ağustos'tan sonra faiz indirimi beklediğini belirterek Kavcıoğlu üzerindeki baskıyı artırmıştı.

TCMB, yüzde 20'ye yaklaşan enflasyon oranına rağmen geçen ay politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 19'dan yüzde 18'e indirmişti. Merkez Bankasının bu adımı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi müdahalesi olarak algılanmıştı.

TCMB'nin faiz kararının açıklanacağı bir sonraki PPK toplantısı 21 Ekim'de yapılacak.

rtr / BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Ağzından kan geliyordu!" Dünyaca ünlü plajda korku dolu anlar"Ağzından kan geliyordu!" Dünyaca ünlü plajda korku dolu anlar
Çevre illerden bile gelenler var! Ücreti duyan soluğu yanında alıyorÇevre illerden bile gelenler var! Ücreti duyan soluğu yanında alıyor
Prof. Dr. Levent Akın: Yeni önlemler alınabilir Prof. Dr. Levent Akın: Yeni önlemler alınabilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Yapıştır, yapıştır" diye bağırarak sinkaflı küfür etti

"Yapıştır, yapıştır" diye bağırarak sinkaflı küfür etti

Ücreti duyan soluğu yanında alıyor! Çevre illerden de geliyorlar

Ücreti duyan soluğu yanında alıyor! Çevre illerden de geliyorlar

Dolar durdurulamıyor! Artış devam ediyor

Dolar durdurulamıyor! Artış devam ediyor

Estetikten sonra görenler tanıyamadı

Estetikten sonra görenler tanıyamadı

Merkez Bankası'nda 3 isim görevden alındı

Merkez Bankası'nda 3 isim görevden alındı

Ümit Özdağ: 3 gün önce suikast bilgisi aldım

Ümit Özdağ: 3 gün önce suikast bilgisi aldım

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Pervin Buldan'dan Tamer Karadağlı'ya 'Nihal Yalçın' tepkisi

Pervin Buldan'dan Tamer Karadağlı'ya 'Nihal Yalçın' tepkisi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bayıltan ceza! Duyunca fenalık geçirdi

Bayıltan ceza! Duyunca fenalık geçirdi

Otomobile silahlı saldırı! Baba öldü, oğlu ağır yaralı

Otomobile silahlı saldırı! Baba öldü, oğlu ağır yaralı

Hayatının şokunu yaşadı! Satın aldığı aracın motoru kusurlu çıktı

Hayatının şokunu yaşadı! Satın aldığı aracın motoru kusurlu çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.