“TCSG 19 Bot”u Avcılar’da ziyaretçilere açıldı

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- SAHİL Güvenlik Komutanlığı’na bağlı, ‘Kaan sınıfı’ “TCSG 19 Bot”u, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Avcılar’da halkın ziyaretine açıldı.

Kutlamalarda Sahil Güvenlik ve Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığı bünyesinde bulunan firkateynler, bugün Büyükdere Sarıyer, Paşabahçe Beykoz, Ataköy Marina Bakırköy, İDO İskelesi Tuzla ve Avcılar'da halkın ziyaretine açıldı. Kara Kuvvetleri 1’inci Ordu Komutanlığı emrinde bulunan bir firkateyn de Dolmabahçe önlerinde demirledi.

Avcılar’daki İDO İskelesi’ne saat 10.00’da getirilen ve akşama kadar burada ziyaretçilere açık kalacak olan TCSG 19 bot'uyla ilgili ziyaretçilere bilgiler verildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı botun 22 metre boyunda ve 4 metre eninde olduğu, insan hayatı öncelikli, kaçak avcılık ve denizdeki her türlü yasa dışı olaylara müdahale ettiği belirtildi. Gece görüş cihazları da bulunan ileri teknoloji ile donatılmış botun 60 knot (Kara hızı ile 112-115 kilometre) hıza ulaşabildiği bildirildi.

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