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  4. TCSG - 87 sahil güvenlik gemisinin mürettebatı, yeni yıla görev başında girdi

TCSG - 87 sahil güvenlik gemisinin mürettebatı, yeni yıla görev başında girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 03:33 | Son Güncelleme

Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığını ziyaret etti

Samsun'da TCSG - 87 sahil güvenlik gemisinin mürettebatı yeni yılı görev başında karşıladı.

Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, beraberinde Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Güven ve İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığını ziyaret ederek, sahil güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Albay Ahmet Bahadır'dan bilgi alan Kendir, burada yaptığı açıklamada, Samsun'da olmaktan mutlu olduğunu ifade ederek, "2020'nin ilk saatlerinde buradan sizlerle (vali) birlikte olmaktan, başkanımız, emniyet müdürümüz, jandarma komutanımızla olmaktan son derece mutluyum." dedi.

Vali Kaymak ise İçişleri Bakanlığını temsilen Samsun'da bulunan Kendir'i ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

Kentte insanların 2020 yılında huzurlu bir şekilde girdiğini belirten Kaymak, "Emniyet ve jandarma olarak bütün tedbirlerimizi aldık. 1067 polis memuru, 1025 jandarma ve sahil güvenlikle birlikte bütün tedbirlerimiz alınmış durumda. Şu an Samsun'da yağmurlu bir hava var. Meydanlarda fazla insan yok. İnsanlarımız daha çok evlerinde veya kafeteryalarda eğleniyorlar, yeni yıla girmenin sevincini yaşıyorlar. Buradan her türlü olumsuzluğa karşı vatandaşlarımızın rahat bir şekilde yeni yıla girmeleri, huzurlu şekilde girmeleri için tedbirleri almış durumdayız." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Demir de 2020 yılının hemşehrileri ve ülke için hayırlara vesile olmasını diledi.

Daha sonra, Kendir ve beraberindekiler TCSG - 87 sahil güvenlik gemisi ile Karadeniz açıklarında seyre çıkarak, mürettebatın yeni yılı kutladı. Yaklaşık bir saat Atakum ilçesi açıklarında çevresinde seyreden gemi, daha sonra limana demirledi.

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