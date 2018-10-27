TDBB Yönetim Kurulu Toplantısı Kocaeli'de yapıldı

KOCAELİ (AA) - Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ekim ayı yönetim kurulu toplantısı, Türkiye'nin yanı sıra Bosna Hersek, KKTC, Kırgızistan, Makedonya, Moğolistan ve Tataristan'dan yerel yöneticilerin katılımıyla Gebze Belediyesinin ev sahipliğinde Kocaeli'de yapıldı.
Birlikten yapılan açıklamaya göre, toplantı TDBB Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıda gündeme geçilmeden önce TDBB ile Bosna Hersek Bihaç Belediyesi arasında Bosna Savaşı sırasında Bihaç şehrinde şehit olanlar anısına inşa edilecek "Bihaç Anıtı"nın yapımı protokolü imzalandı.
Daha sonra toplantı TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak'ın 18 Temmuz'daki yönetim kurulu toplantısından bu yana gerçekleştirilen çalışmalar ve gündem hakkında bilgi vermesi ve gündemdeki konuların görüşülmesiyle devam etti.
Bu çerçevede, TDBB ve üye belediyeler iş birliğinde 25 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Kırgızistan Etnik İlişkiler Devlet Ajansı Başkanlığı yöneticilerine yönelik bilgi ve tecrübe paylaşımı programı düzenlenmesine, Srebrenitsa (Bosna Hersek) şehrinde bulunan İlkokul Tadilatı Projesi'ne birlik tarafından destek verilmesine, Zeytinburnu'ndaki ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik kırtasiye yardımı projesinin birlik ve Zeytinburnu Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilmesine, "Vefatının 15. Yılında Aliya İzzetbegoviç Anma Programı"nın, İzzetbegoviç Müzesi ve TDBB iş birliğinde 14 Aralık'ta Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenmesine karar verildi.
Ayrıca, Ohrid (Makedonya) Belediyesi tarafından hayata geçirilmesi planlanan "Akıllı Bisiklet Kiralama Projesi"nin Zeytinburnu Belediyesinin iş birliğinde gerçekleştirilmesi, Bişkek (Kırgızistan) Büyükşehir Belediyesi yönetici ve personellerine yönelik "Akıllı Şehir Yönetimi" konulu bilgi ve tecrübe paylaşımı programı düzenlenmesi, "Doğumunun 90. Yılında Cengiz Aytmatov Anma Programı"nın Kırgız Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosluğu ve TDBB iş birliğinde 9 Kasım'da yapılması, TDBB Filistin üyelerinden Beyt Hanun Belediyesi tarafından talep edilen "Mazot Yardımı Projesi"nin birlik ve kardeş şehri Selçuklu (Konya) Belediyesinin iş birliğinde gerçekleştirilmesi, TDBB Karadağ üyelerinden Bijelo Polje Belediyesinin "Romenlerin Entegrasyonu" projesinin birlik ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin iş birliğinde yürütülmesi, TDBB 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın yerel seçimler sonrasında yapılması, Sisak (Hırvatistan) Belediyesi ile Zeytinburnu Belediyesi arasında kurulması öngörülen kardeş şehir ilişkisinin TDBB tarafından koordine edilmesi, TDBB, Ümraniye Belediyesi ve Stari Grad (Bosna Hersek) Belediyesinin iş birliğinde, Saraybosna'da "Çanakkale Şehitlik Anıtı" projesiyle ilgili çalışma yürütülmesi karara bağlandı.
Toplantıda, Jetisay (Kazakistan) Belediyesi'nin ve Govisumber (Moğolistan) Valiliği'nin TDBB'ye üyelik talepleri de kabul edildi.
Bir sonraki yönetim kurulu toplantısının ocak ayında Ümraniye Belediyesinin ev sahipliğinde İstanbul'da yapılması kararlaştırıldı.
Toplantıya, TDBB yönetim kurulu üyeleri, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Nalaikh (Moğolistan) Belediye Başkanı Khaan Sharavkhaan, Novi Grad (Bosna Hersek) Belediye Başkanı Semir Efendiç, Güzelyurt (KKTC) Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü’nün yanı sıra Bihaç Belediye Başkanı Suhret Fazlic, Tataristan Cumhuriyeti Türkiye Temsilcisi Başdanışmanı Hakan Coşkun, Makedonya Ohrid Belediyesi Alt Yapı Müdürü Erdin Dalip ve Makedonya Ohrid Belediye Başkan Danışmanı İlker Mustafa katıldı.
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