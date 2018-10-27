TDBB Yönetim Kurulu Toplantısı Kocaeli'de yapıldı

Bu çerçevede, TDBB ve üye belediyeler iş birliğinde 25 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Kırgızistan Etnik İlişkiler Devlet Ajansı Başkanlığı yöneticilerine yönelik bilgi ve tecrübe paylaşımı programı düzenlenmesine, Srebrenitsa (Bosna Hersek) şehrinde bulunan İlkokul Tadilatı Projesi'ne birlik tarafından destek verilmesine, Zeytinburnu'ndaki ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik kırtasiye yardımı projesinin birlik ve Zeytinburnu Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilmesine, "Vefatının 15. Yılında Aliya İzzetbegoviç Anma Programı"nın, İzzetbegoviç Müzesi ve TDBB iş birliğinde 14 Aralık'ta Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenmesine karar verildi.

Daha sonra toplantı TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak'ın 18 Temmuz'daki yönetim kurulu toplantısından bu yana gerçekleştirilen çalışmalar ve gündem hakkında bilgi vermesi ve gündemdeki konuların görüşülmesiyle devam etti.

Ayrıca, Ohrid (Makedonya) Belediyesi tarafından hayata geçirilmesi planlanan "Akıllı Bisiklet Kiralama Projesi"nin Zeytinburnu Belediyesinin iş birliğinde gerçekleştirilmesi, Bişkek (Kırgızistan) Büyükşehir Belediyesi yönetici ve personellerine yönelik "Akıllı Şehir Yönetimi" konulu bilgi ve tecrübe paylaşımı programı düzenlenmesi, "Doğumunun 90. Yılında Cengiz Aytmatov Anma Programı"nın Kırgız Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosluğu ve TDBB iş birliğinde 9 Kasım'da yapılması, TDBB Filistin üyelerinden Beyt Hanun Belediyesi tarafından talep edilen "Mazot Yardımı Projesi"nin birlik ve kardeş şehri Selçuklu (Konya) Belediyesinin iş birliğinde gerçekleştirilmesi, TDBB Karadağ üyelerinden Bijelo Polje Belediyesinin "Romenlerin Entegrasyonu" projesinin birlik ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin iş birliğinde yürütülmesi, TDBB 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın yerel seçimler sonrasında yapılması, Sisak (Hırvatistan) Belediyesi ile Zeytinburnu Belediyesi arasında kurulması öngörülen kardeş şehir ilişkisinin TDBB tarafından koordine edilmesi, TDBB, Ümraniye Belediyesi ve Stari Grad (Bosna Hersek) Belediyesinin iş birliğinde, Saraybosna'da "Çanakkale Şehitlik Anıtı" projesiyle ilgili çalışma yürütülmesi karara bağlandı.