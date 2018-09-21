TDBB'den Makedonya'ya çöp kamyonu ve teknik ekipman yardımı

ÜSKÜP/GOSTİVAR (AA) - Türk Dünyası Belediyeler Birliğince (TDBB) Makedonya’daki iki belediye çöp kamyonu ve teknik ekipman yardımı yapıldı. TDBB ve Altınova Belediyesi iş birliğinde başkent Üsküp’e bağlı Studeniçan Belediyesine çöp kamyonu hediye edildi. TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak, çöp kamyonunun devir-teslim töreninin ardından basına yaptığı açıklamada, TDBB’nin temel amacının dost ve kardeş ülkeler arasında yerel yönetimler alanında iş birliğine geliştirmek olduğunu belirtti. Solak, Makedonya’nın TDBB’nin yakın ve aktif çalıştığı ülkelerden bir tanesi olduğunu ifade etti. TDBB’nin 29 farklı ülkeden bin 100 belediye üyesiyle faaliyet yürüttüğünü dile getiren Solak, Türkiye’nin dost ve kardeş ülkelerle gittikçe daha da gelişen diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkileri yerel yönetimler alanında da sağlamaya çalıştıklarını kaydetti. Solak, “Üye ülkelerdeki belediyelerin gerek insan kaynakları altyapısını güçlendirmek gerekse ekipman ve teknik altyapısına katkıda bulunmak amacıyla faaliyet yürütüyoruz. Makedonya’dan 12 tane belediye şu anda üyemiz. Makedonya aynı zamanda TDBB Yönetim Kurulunda da temsil edilen 11 ülkeden bir tanesi.” diye konuştu.

Studeniçan Belediye Başkanı Azem Sadiki de yapılan yardımdan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yaptıkları bağıştan dolayı TDBB ve Altınova Belediyesine teşekkür etti. İş birliklerini gelecekte de devam ettireceklerine dikkati çeken Sadiki, “Studeniçan Belediyesine bugün çöp toplama kamyonu bağışı yapıldı. Belediyemiz açısından bu çok büyük bir yardım. Bu sayede, belediye kamu işletmemiz aracılığıyla belediye sakinlerimize daha iyi hizmetler sunacağız.” ifadelerini kullandı. - Gostivar’a teknik ekipman yardımı TDBB tarafından ayrıca ülkenin kuzeybatısındaki Gostivar Belediyesi sınırlarında bulunan 4 okula 16 dizüstü bilgisayar, 16 projeksiyon cihazı ve perdesi olmak üzere teknik ekipman yardımında bulunuldu. Yardımlar, aralarında Gostivar Mustafa Kemal Atatürk İlköğretim Okulunun da bulunduğu dört okula teslim edildi. Gostivar Belediye Başkanı Arben Taravari, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ihtiyacı olan okullara yapılan dizüstü bilgisayar ve projeksiyon cihazı bağışını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.