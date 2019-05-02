İSTANBUL (AA) - Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin (TDBB) 5. Olağan Genel Kurulu Toplantısındaki seçimde, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, TDBB'nin başkanı oldu.

TDBB'nin 5. Olağan Genel Kurulu, Azerbaycan, Bosna Hersek, Filistin, Irak, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Kuzey Makedonya, Lübnan, Moğolistan, Moldova Gagauz Özerk Yeri, Özbekistan, Tataristan ve Türkiye olmak üzere 20'ye yakın ülkeden, 200'ün üzerinde belediye başkanı, meclis üyesi ve yerel yönetim kuruluşu temsilcisinin katılımıyla yapıldı.

Genel kurulda konuşan TDBB Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, kentlerin, şehirlerin daha sağlıklı, daha mutlu insanlara hizmet eden hale gelmesi temennisinde bulunarak, 11 farklı ülkenin temsil edildiği TDBB Yönetim Kurulu'nda görev yapan tüm belediye başkanlarına teşekkür etti.

Bakanlar Kurulu kararıyla 2003'te kurulan TDBB'nin amacının dost ve kardeş ülkelerle gönül coğrafyasında iş birliği ve dayanışmayı geliştirmek olduğunu ifade eden Karaosmanoğlu, asıl gayelerinin kentlerdeki, şehirlerdeki insanları daha sağlıklı ve mutlu yaşamaları için hizmet sunma, halklar arasındaki ortak kültürü geliştirme çabası olduğunu kaydetti.