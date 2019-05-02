İSTANBUL (AA) - Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin (TDBB) 5. Olağan Genel Kurulu Toplantısındaki seçimde, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, TDBB'nin başkanı oldu.
TDBB'nin 5. Olağan Genel Kurulu, Azerbaycan, Bosna Hersek, Filistin, Irak, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Kuzey Makedonya, Lübnan, Moğolistan, Moldova Gagauz Özerk Yeri, Özbekistan, Tataristan ve Türkiye olmak üzere 20'ye yakın ülkeden, 200'ün üzerinde belediye başkanı, meclis üyesi ve yerel yönetim kuruluşu temsilcisinin katılımıyla yapıldı.
Genel kurulda konuşan TDBB Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, kentlerin, şehirlerin daha sağlıklı, daha mutlu insanlara hizmet eden hale gelmesi temennisinde bulunarak, 11 farklı ülkenin temsil edildiği TDBB Yönetim Kurulu'nda görev yapan tüm belediye başkanlarına teşekkür etti.
Bakanlar Kurulu kararıyla 2003'te kurulan TDBB'nin amacının dost ve kardeş ülkelerle gönül coğrafyasında iş birliği ve dayanışmayı geliştirmek olduğunu ifade eden Karaosmanoğlu, asıl gayelerinin kentlerdeki, şehirlerdeki insanları daha sağlıklı ve mutlu yaşamaları için hizmet sunma, halklar arasındaki ortak kültürü geliştirme çabası olduğunu kaydetti.
- 30 farklı ülkeden bin 150 belediye
TDBB Başkanlığına Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın seçildiği genel kurulda, yönetim, denetim ve yüksek danışma kurulları da belirlendi.
Altay, teşekkür konuşmasında, tüm dünyada huzurun ve barışın hakim olması için gayret göstereceklerini söyledi.
Yerel yönetimlerin, hizmet sunduğu bölgenin refahında önemli olduğunu vurgulayan Altay, Türk dili ve lehçelerinin konuşulduğu ülkeler ve bölgelerde şehir yönetimi konusundaki çalışmaları güçlendireceklerini dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da mesajının okunduğu Genel Kurulda, eski yönetimde görev alan belediye başkanlarına plaket verildi.
Yönetim Kurulu'nda Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Kırgızistan, KKTC, Kuzey Makedonya, Moğolistan, Moldova Gagauz Özerk Yeri, Özbekistan, Tataristan ve Türkiye'nin yer aldığı TDBB'de halen 30 farklı ülkeden bin 150'den fazla belediye üyesi bulunuyor.
Yerel yönetimler arasında iş birliği ve dayanışmanın güçlendirilmesine yönelik çeşitli etkinlikler düzenleyen TDBB, ulusal ve uluslararası alanda kamu kurum ve kuruluşlarıyla birçok alanda ortak faaliyetler gerçekleştiriyor.
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