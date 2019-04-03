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TDK Başkanı Gülsevin: “Türkçe tehlike altında”

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 16:26 | Son Güncelleme

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof.

TDK Başkanı Gülsevin: “Türkçe tehlike altında”

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, günlük yaşamda yabancı sözcüklerin yoğunlukla tercih edilmeye başlanmasının Türkçe’nin geleceği açısından büyük tehlike olduğuna dikkat çekti.
Ordu Üniversitesi Türkoloji Kulübü’nün misafiri olarak Ordu’ya gelen Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Türkçe’nin kadim bir dil olduğunu ve geçmiş uygarlıkları da etkisi altına aldığını söyledi. Gülsevin, “Türkçe; Ural- Altay dil ailesine ait bir dil olarak gelişim sergileyerek çevre kültürlerle gerçekleştirilen iletişim ve diyaloglar çerçevesinde sözcük alışverişi noktasında etkilendiği söylenebilir. Çünkü Türkçe kadim bir dil örneği olarak sadece farklı medeniyetlerden etkilenmemiş farklı uygarlıkları da bizatihi etkisi altına almıştır. Türk uygarlığın zengin bir uygarlık olmasının en temel göstergesi sahip olduğu dildir” dedi.
Buna rağmen Türkçe’nin son yıllarda yabancı kelimelerin istilası altında olduğuna dikkat çeken Gülsevin, “Günümüzde yabancı sözcüklerin günlük kullanımında yoğunlukla tercih edilmeye başlanmasıyla Türkçe’nin son derece ciddi bir tehlike olduğunu söyleyebiliriz. Yabancı isimli ürünler ve markalar daha kaliteli, Türkçe adlı ürün ve markaları ise daha yetersiz algılaması zihinlere yerleştiriliyor. Bu noktada milli kimliğimizin korunması noktasında belirleyici ve etkin politikalar oluşturmalıyız” diye konuştu.

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