TDK'dan büyük tartışma yaratan 'Başbuğ' tanımı!

Türk tarihi boyunca devleti yönetenler için kullanılan 'Başbuğ' unvanına TDK'nın sitesinde büyük tartışma yaratacak bir tanım yapıldı.

Yeniçağ'dan Süha Çardaklı'nın haberine göre, eski Türklerde "baş, başkan, komutan" anlamına gelen kelime, TDK'da "Osmanlı Devleti'nde savaş zamanı başka birliklerden ayrılıp bir araya getirilerek oluşturulan birliğin veya milis güçlerinin komutanı" ve "Devlete karşı ayaklananların başı" olarak tanımlandı.

TDK'nın 'Başbuğ' tanımı sosyal medyada büyük tepki topladı.

Türk Dil Kurumu'nun sitesinde yapılan tanım şöyle:

EN SON ALPARSLAN TÜRKEŞ İÇİN KULLANILMIŞTI

"Başbuğ" unvanı, Türkiye'de en son MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş için kullanılmıştı.

