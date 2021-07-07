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TDK Sözlük çöktü mü? Sozluk.gov.tr’ye neden girilmiyor?

07.07.2021 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TDK Sözlük çöktü mü, neden girilemiyor? Sozluk.gov.tr neden açılmıyor? Türk Dil Kurumu'nun resmi sitesi sozluk.gov.tr'ye giriş yapmakta zorluk yaşanıyor. TDK Sözlük sitesine erişim sağlanamıyor. TDK Sözlük sitesinin neden açılmadığı merak ediliyor. Peki Sozluk.gov.tr çöktü mü, TDK Sözlük neden açılmıyor?

TDK Sözlük çöktü mü? Sozluk.gov.tr’ye neden girilmiyor?

TDK sözlük çöktü mü, Sozluk.gov.tr neden açılmıyor? gibi soruların cevabı merak edilmeye başlandı. Çünkü TDK'nın sözlüğünü kullanmak üzere sozluk.gov.tr sitesine erişim sağlamak isteyenler sitenin açılmama durumu ile karşılaştı.

TDK SÖZLÜK ÇÖKTÜ MÜ?

Türk Dil Kurumu'nun resmi sitesi olan https://sozluk.gov.tr/ sitesine halihazırda giriş yapılamıyor. Giriş yapılmaya çalışıldığında ise sayfa yüklenmiyor ve aşağıda görüldüğü üzere bir hata mesajı ile karşılaşılıyor.

TDK Sözlük

TDK Sözlük'ün çöküp çökmediği ile alakalı henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak https://www.tdk.gov.tr/ sitesine ise sorunsuz bir şekilde giriş yapılabiliyor.

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