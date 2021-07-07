TDK Sözlük çöktü mü? Sozluk.gov.tr’ye neden girilmiyor?

TDK sözlük çöktü mü, Sozluk.gov.tr neden açılmıyor? gibi soruların cevabı merak edilmeye başlandı. Çünkü TDK'nın sözlüğünü kullanmak üzere sozluk.gov.tr sitesine erişim sağlamak isteyenler sitenin açılmama durumu ile karşılaştı.

TDK SÖZLÜK ÇÖKTÜ MÜ?

Türk Dil Kurumu'nun resmi sitesi olan https://sozluk.gov.tr/ sitesine halihazırda giriş yapılamıyor. Giriş yapılmaya çalışıldığında ise sayfa yüklenmiyor ve aşağıda görüldüğü üzere bir hata mesajı ile karşılaşılıyor.

TDK Sözlük'ün çöküp çökmediği ile alakalı henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak https://www.tdk.gov.tr/ sitesine ise sorunsuz bir şekilde giriş yapılabiliyor.

