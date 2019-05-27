EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, TDK'nin internet sitesi ve bünyesindeki sözlüğün kelimelerin anlamlarını öğrenmekte başvurulan başlıca kaynaklardan olduğuna işaret ederek, "Son dönemlerde televizyonlarda ve cep telefonu uygulamalarıyla birçok bilgi yarışması düzenleniyor. Bu yarışmalar başladığı an, Türk Dil Kurumunun sayfasına, Türkçe sözlüğüne aramak için yapılan girişin çok fazla olduğunu tespit ettik" dedi.

Gülsevin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurulduğu 1932'den bu yana TDK'nin çalışmalarının güncel şekilde devam ettiğini anlattı.

TDK'nin internet adresinin de yoğun şekilde kullanıldığını belirten Gülsevin, "www.tdk.gov.tr" adresinde sözlükler, yayınlar, kütüphane, çalışmalar ve uygulamalar gibi birçok hizmetin yer aldığını ifade etti.

TDK'nin Türkçe sözlüğünün en prestijli sözlük olduğunun altını çizen Gülsevin, şunları kaydetti:

"Türk Dil Kurumunun sözlüğü en yaygın kullanılan sözlüktür. Son dönemlerde televizyonlarda ve cep telefonu uygulamalarıyla birçok bilgi yarışması düzenleniyor. Televizyonlarda bu yarışmalar başladığı an, sorular sorulduğu an, Türk Dil Kurumunun sayfasına Türkçe sözlüğüne aramak için yapılan girişin çok fazla olduğunu tespit ettik. Sözlük dendiği zaman başvuru kaynağı Türk Dil Kurumunun Türkçe sözlüğüdür. Yarışmaları izleyenler sorulan sorulardaki bilmedikleri kelimelerin anlamlarını aramak için internet adresimizdeki 'Güncel Türkçe Sözlük' bölümünden arama yaptırıyor."