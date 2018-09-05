Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, ekonomik darbe girişimlerine rağmen dev projelere devam edeceklerini belirterek, "3. Havalimanı Türk dünyasını birleştirmekle kalmayacak, gelecek kuşaklara ulaşacak önemli bir mimari eser olacaktır." dedi. Turhan, DSİ Ankara Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TDMMB) Genişletilmiş Danışma Kurulu Toplantısı'na katıldı. Buradaki konuşmasında, Türkiye'nin dünyada kurulan yeni düzen içinde kendini çok daha güçlü ve dinamik şekilde konumlandırdığını dile getiren Turhan, Türkiye'nin özellikle Orta Asya'daki ve Orta Doğu'daki komşularıyla birlik olması gerektiğini vurguladı. Görev yaptıkları süre boyunca sadece kalben değil, yolları, demiryollarını, havalimanlarını yaparak fiziken de Türk dünyasını birleştirmek için gayret gösterdiklerini dile getiren Turhan, "Kardeşliğimizin daha da anlamlı hale gelmesi için çok iyi ulaşım ve iletişim ağlarıyla birbirine bağlanması gerekiyor." diye konuştu.

Turhan, bu nedenle yapılan havalimanlarında ve istasyonlarda Türk dünyasının izlerini taşıyan, çağa uygun, kimlikli ve kişilikli bir mimari tarzın gelişmesinde öncü rol oynamak istediklerine işaret ederek, şunları kaydetti: "Amacımız, Mimar Sinan ile sembolleşen ve varlığını asırlar ötesine taşıyan, ayrıca insanı merkez alan anlayış gibi şehirlerimizi bugüne olduğu kadar yarına da ait kılmaktır. Projelerimizle insanımızın refah seviyesini yükseltip, hayatını kolaylaştırırken şehirlerin de siluetlerini değiştirdik. Bugün İstanbul deyince büyük usta Mimar Sinan'ın Süleymaniye'sini, Ayasofya'yı, Sultanahmet'i ve Kız Kulesi'ni ne kadar anıyorsak, Türk ve İslam dünyasını birleştiren Yavuz Sultan Selim'in ismini de öyle anıyoruz. İstanbul'a yaptığımız ve bölgenin en önemli ve büyük havalimanı olacak 3. havalimanı da Türk dünyasını birleştirmekle kalmayacak, gelecek kuşaklara ulaşacak önemli bir mimari eser de olacaktır." - "16 yılda 80 yıl kadar çok çalıştık" Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattını açtıklarını ve hattın devamı olan yüksek hızlı tren hatlarını da tamamlamaya çalıştıklarını aktaran Turhan, "Güçlü bir Türkiye için son 16 yılda 80 yıl kadar çok çalıştık." dedi.