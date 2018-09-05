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TDMMB Genişletilmiş Danışma Kurulu Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 21:57 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: - "Tüm engellemelere, ekonomik darbe girişimlerine rağmen dev projelere devam edeceğiz" - "3. havalimanı Türk dünyasını birleştirmekle kalmayacak, gelecek kuşaklara ulaşacak önemli bir mimari eser olacaktır" - "Türk Dünyası Mühendisleri ve Mimarları Birliği, bir sivil toplum kuruluşu olarak birleştirme misyonunu en iyi şekilde gerçekleştirmektedir"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, ekonomik darbe girişimlerine rağmen dev projelere devam edeceklerini belirterek, "3. Havalimanı Türk dünyasını birleştirmekle kalmayacak, gelecek kuşaklara ulaşacak önemli bir mimari eser olacaktır." dedi.

Turhan, DSİ Ankara Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TDMMB) Genişletilmiş Danışma Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Buradaki konuşmasında, Türkiye'nin dünyada kurulan yeni düzen içinde kendini çok daha güçlü ve dinamik şekilde konumlandırdığını dile getiren Turhan, Türkiye'nin özellikle Orta Asya'daki ve Orta Doğu'daki komşularıyla birlik olması gerektiğini vurguladı.

Görev yaptıkları süre boyunca sadece kalben değil, yolları, demiryollarını, havalimanlarını yaparak fiziken de Türk dünyasını birleştirmek için gayret gösterdiklerini dile getiren Turhan, "Kardeşliğimizin daha da anlamlı hale gelmesi için çok iyi ulaşım ve iletişim ağlarıyla birbirine bağlanması gerekiyor." diye konuştu.

Turhan, bu nedenle yapılan havalimanlarında ve istasyonlarda Türk dünyasının izlerini taşıyan, çağa uygun, kimlikli ve kişilikli bir mimari tarzın gelişmesinde öncü rol oynamak istediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Amacımız, Mimar Sinan ile sembolleşen ve varlığını asırlar ötesine taşıyan, ayrıca insanı merkez alan anlayış gibi şehirlerimizi bugüne olduğu kadar yarına da ait kılmaktır. Projelerimizle insanımızın refah seviyesini yükseltip, hayatını kolaylaştırırken şehirlerin de siluetlerini değiştirdik. Bugün İstanbul deyince büyük usta Mimar Sinan'ın Süleymaniye'sini, Ayasofya'yı, Sultanahmet'i ve Kız Kulesi'ni ne kadar anıyorsak, Türk ve İslam dünyasını birleştiren Yavuz Sultan Selim'in ismini de öyle anıyoruz. İstanbul'a yaptığımız ve bölgenin en önemli ve büyük havalimanı olacak 3. havalimanı da Türk dünyasını birleştirmekle kalmayacak, gelecek kuşaklara ulaşacak önemli bir mimari eser de olacaktır."

- "16 yılda 80 yıl kadar çok çalıştık"

Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattını açtıklarını ve hattın devamı olan yüksek hızlı tren hatlarını da tamamlamaya çalıştıklarını aktaran Turhan, "Güçlü bir Türkiye için son 16 yılda 80 yıl kadar çok çalıştık." dedi.

Turhan, tüm engellemelere, ekonomik darbe girişimlerine rağmen dev projelere devam edeceklerine dikkati çekerek, Türk Dünyası Mühendisleri ve Mimarları Birliğinin bir sivil toplum kuruluşu olarak birleştirme misyonunu en iyi şekilde gerçekleştirdiğini söyledi.

Genişletilmiş Danışma Kurulu toplantısının Türk dünyasına hayırlı olması dileğinde bulunan Turhan, "Birbirine inanmış gönüllü meslektaşlarımızla birlikte kalbi samimiyetle, sevgiyle, azimle icra ettiğiniz konferanslar, forumlar, projeler ve işbirliği protokolleriyle aynı dili konuşan onlarca halkı bir araya getirecek önemli adımlar attınız. Bu hususta, Türk medeniyetlerinin köklü izlerini gelecek kuşaklara taşıyan ve bu hizmeti üretirken güçlü geleceğimizin projelerini de üreten sizlerin olağanüstü gayretlerini takdir ediyorum." ifadesini kullandı.

Toplantıda, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı ve TDMMB Genel Başkanı Mücahit Demirtaş ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı da toplantının hayırlara vesile olması temennisinde bulundular.

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Anahtar Kelimeler:
Cahit Turhan TDMMB Ulaştırma ve Altyapı

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