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TDP Genel Başkanı Sarıgül'den DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'a ziyaret

09.11.2021 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı parti genel merkezinde ziyaret etti. Ziyaret sonrası iki lider basın toplantısı düzenleyerek yeni bir anayasa ihtiyaç olduğu vurgusunda bulundu.

TDP Genel Başkanı Sarıgül'den DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'a ziyaret

Sarıgül ve Babacan, basına kapalı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

TDP'nin ülke siyasetine güzel şeyler kazandırması temennisinde bulunan Babacan, ülkenin zor günlerden geçtiğini söyledi. Her alanda sorunların büyüdüğünü belirten Babacan, "Şu anda ülkeyi yönetenlerin artık bu ülkenin sorunlarına bir çözüm üretme becerisi kalmamış durumda. Siyasette artık yeni çözümler gerekiyor ve bu çözümlerin de yeni bir siyaset ruhuyla, yeni siyaset kadrolarıyla yapılması gerekiyor. İşte bunun için biz DEVA Partisi olarak yola çıktık." ifadelerini kullandı.

Babacan, Türkiye'de son 2 yılda kurulan yeni siyasi partiler olduğunu anımsatarak yeni siyaset tarzının Türkiye'nin önemli ihtiyaçlarından olduğunu bildirdi. Mustafa Sarıgül'ü yeni siyasi parti için tebrik eden Babacan, kendisine Allah'tan kolaylık diledi. Türkiye'nin sivil ve yeni anayasa ihtiyacı olduğuna değinen Babacan, şunları kaydetti:

"Parti programımızda, Mart 2020'de, partimizin kuruluş günü açıkladığımız programda, 'Türkiye'nin mutlaka normal, sivil dönemde hazırlanmış yeni bir anayasaya ihtiyacı var.' dedik. İlk önce anayasanın şu sistemle ilgili maddelerini hızlı bir şekilde değiştirerek bir an önce Türkiye'nin parlamenter sisteme dönülmesiyle ilgili adımı atmanın pragmatik bir yol olacağına karar verdik. Bunun için yoğun bir şekilde şu anda parlamenter sisteme geçişle ilgili anayasa maddelerindeki değişiklikleri çalışıyoruz. Mümkün olan en kısa zamanda, normal bir dönemde, ülkenin kutuplaştırılmadığı, gerilmediği, insanların biraz yüzünün güldüğü, yarınlara güvenle bakabildiği bir dönemde bu birlik ve beraberlik ruhuyla yeni sivil bir anayasa çalışmak bizim de gerçekten gönülden arzumuz."

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"TÜRKİYE'MİZDE DEMOKRASİNİN KURUM VE KURALLARIYLA YERLEŞMESİ İÇİN ÇOK SESLİLİĞE İHTİYAÇ VAR"

Sarıgül ise DEVA Partisini ziyaret etmekten son derece mutlu olduğunu dile getirdi. Ülkenin yeni bir enerjiye, hayat sahasına, çareye ve değişime ihtiyacı olduğunu belirten Sarıgül, "Türkiye'mizde demokrasinin kurum ve kurallarıyla yerleşmesi için çok sesliliğe ihtiyaç var. Çok seslilik, ülkemizin bölünmez bütünlüğü açısından son derece önemlidir." dedi.

Sarıgül, Türkiye'de bağımsız Cumhurbaşkanı, güçlü Meclis ve tarafsız yargı olmasının, partisinin ana görüşü olduğunu söyledi. Parti olarak Türkiye'de siyasetin dilini ve yapılış şeklini değiştirmek istediklerini kaydeden Sarıgül, "Ülkemizde ekonomik ve sosyal bir konseyin kurulması lazım. Ekonomik ve sosyal bir konseyin tarafsız olması lazım. O konseyde bütün siyasi partilerden ve gerçekten de sivil toplum kuruluşlarından yetkililerin ve temsilcilerin olması lazım. Türkiye'deki asgari ücretle ilgili ve özellikle hayat pahalılığı ile ilgili, geçim sıkıntısıyla ilgili, emekli yurttaşlarımızla ilgili gerekli tedbirleri ekonomik ve sosyal konseyin alması lazım. Bu konularda önemli fikir birliğimiz oldu." diye konuştu.

Sivil bir anayasa yapılması konusuna da değinen Sarıgül, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'mize yakışan bir sivil anayasa yapmamız şart. Askeri dönemden kalan anayasa, Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmıyor. Anayasa konusunda da 'sizin anayasanız', 'bizim anayasamız' olmaz, hepimizin müşterek birleşerek bütün demokrasi isteyen, ülkemizin mutluluğunu isteyen, Almanya'dan, Fransa'dan, İngiltere'den bakıldığı zaman 'Evet Türkiye Cumhuriyeti'nin sivil bir anayasası var.' diyeceğimiz gururla bir anayasa yapmamız lazım." (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Ali Babacan Mustafa Sarıgül DEVA Demokrasi ve Atılım Partisi
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