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TDP Genel Başkanı Sarıgül'den dikkat çeken TOGG açıklaması! 'Diğer bütün arabalar iptal edilmeli'

26.07.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, gündem yaratacak bir açıklamada bulundu. Yerli ve milli otomobil TOGG konusunda konuşan Sarıgül, "Sayın Bakan'a çağrıda bulunuyorum" diyerek önerisini açıkladı ve kamu kurum ve kuruluşlarında diğer tüm arabaların iptal edilmesini isteyerek kendi kullanacağı araba modelini dile getirdi.

TDP Genel Başkanı Sarıgül'den dikkat çeken TOGG açıklaması! 'Diğer bütün arabalar iptal edilmeli'

TDP lideri Sarıgül yine dikkat çeken bir açıklamayla gündeme geldi. Sarıgül kamu kurum ve kuruluşlarında yerli ve milli otomobil TOGG dışındaki tüm arabaların kullanımının iptal edilmesi gerektiğini savunarak kendisinin de TOGG kullanacağını ifade etti ve "TOGG yerli malı, yurdun malı. Herkes onu kullanmalı" şeklinde konuştu.

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Mustafa Sarıgül, birtakım ziyaretler için Konya'nın Ereğli ilçesine geldi. Cezaevi önünde 'genel af' çağrısı yapan Sarıgül, "Af çağrımızın siyasi bir yanı yoktur. Af çağrımız, vicdani bir çağrıdır. Bizim devletimiz şefkatlidir, merhametlidir. Devletimiz, yapılan hataları affedecek kadar da yüce ve merttir" dedi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) terör örgütü YPG/PKK elebaşı 'Ciyan Tolheldan Afrin' kod adlı Salwa Yusuk için taziye mesajı paylaşmasına ilişkin de Sarıgül, Amerika Birleşik Devletleri'nin asıl vatan topraklarını koruyan Mehmetçik'e başsağlığı dilemesi gerektiğini belirtti.

"ARTIK HERKES TOGG'U KULLANMALI"

Sarıgül, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG ile ilgili sorulan bir soruya ilişkin ise "Ekonomik milliyetçilik yapan bir siyasi partiyiz. Sayın Bakan'a çağrıda bulunuyorum. Özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında bütün arabalar iptal edilmeli ve artık herkes TOGG'u kullanmalı. Kendim de TOGG'u kullanacağım. TOGG yerli malı, yurdun malı. Herkes onu kullanmalı" ifadelerini kullandı.

(DHA)

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