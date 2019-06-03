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TDV 13 ülkede 30 bin mealli Kur'an-ı Kerim hediye etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 17:33 | Son Güncelleme

Türkiye Diyanet Vakfınca "Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında Kadir Gecesi'nden beri 13 ülkede 30 bin adet mealli Kur'an-ı Kerim hediye edildi

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) Kadir Gecesi'nden bu yana 30 bin adet mealli Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, Vakıf tarafından "Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında 5 dilde bastırılan mealli Kur'an-ı Kerimler, Kadir Gecesi'nden beri 13 ülkedeki Müslümanlara dağıtıldı.

Vakıf tarafından aralarında Batı Afrika'da konuşulan Bambaraca, Afrika'nın güneyindeki Malavi, Mozambik ve Zimbabve'nin kullandığı yerel dil olan Chichewaca (Çeçovaca), Etiyopya'nın yerel dili olan Amherice, Boşnakça ve Fransızca dillerinde hazırlanan 30 bin adet mealli Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Proje kapsamında 27 dilde basılan mealli Kur'an-ı Kerimler, kampanyanın daha geniş kitlelere ulaşması amacıyla ramazan boyunca Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya ve Kayseri'de sergilendi.

Mealli Kur'an-ı Kerimlere yönelik sergi, yıl boyunca farklı şehirlerde devam edecek.

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"Hediyem Kur'an Olsun" kampanyası türkiye diyanet vakfı

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