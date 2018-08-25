TDV 430 bin hisse kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı

Kurban ibadetinin son yıllarda kurumlara verilen vekaletlerle büyük bir yardımlaşma seferberliğine dönüştüğünü vurgulayan Polat, Türkiye Diyanet Vakfının da 1993'ten beri Diyanet İşleri Başkanlığı ile vekaletle kurban organizasyonu gerçekleştirdiğini ve milletin hayır elini dünyanın dört bir tarafına ulaştırdıklarını ifade etti.

Bu yılki Vekaletle Kurban Programının Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliği ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından gerçekleştirildiğini aktaran Polat, 430 bin 8 hisse kurbanın yurt içinde 287 il ve ilçe merkezinde, yurt dışında 143 ülkenin 436 bölgesinde kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını kaydetti.

Polat, yaptığı açıklamada, Türkiye Diyanet Vakfı'nın çeyrek asırlık kurban organizasyonu tarihinde en yüksek rakam olan 430 bin hisse kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığını belirtti.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, Vekaletle Kurban Programı kapsamında 430 bin 8 hisse kurbanın yurt içinde il ve ilçeler olmak üzere toplam 287 merkezde, yurt dışında 143 ülkenin 436 bölgesinde kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını bildirdi.

Kurban organizasyonunun tüm süreçlerinin bizzat Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yürütüldüğü ve kesilen kurbanların tamamının bekletilmeden ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığına dikkati çeken Polat, Türkiye Diyanet Vakfının profesyonel ekibi ve kurduğu teknolojik alt yapısıyla bağış aşamasından, kurban kesimi ve dağıtımına kadar süreci adım adım takip ettiklerini belirtti.

\

- "Kardeşlerimizle bir kere daha kardeşliğimiz pekişti"

Kurban ibadetinin teslimiyet, paylaşmak ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğine işaret eden Polat, "Bu bayram da Afrika'dan Asya'ya, Uzakdoğu'dan Güney Amerika'ya, Gazze'den Arakan'a, Haiti'den, Tanzanya'ya, Patani'ye, İzmir'den Van'a kadar geniş bir coğrafyada adını bile duymadığımız ülkelerdeki hiç görmediğimiz, tanımadığımız kardeşlerimizi ve yeryüzündeki bütün müminleri de birbirine yakınlaştırdı. Kardeşlerimizle bir kere daha kardeşliğimiz pekişti ve hep birlikte bayramın bereketi ve sevincini yaşadık." ifadelerini kullandı.

Yurt içinde farklı noktalarda ve sınır ötesinde kurban kestiklerini ifade eden Polat, "Bunun yanında yurt dışında da 143 ülkenin 436 bölgesinde kurban kesimi yaparak ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Böylece milletimizin emanetlerini mazlum ve mağdur coğrafyalardaki kardeşlerimize ulaştırarak, bayram sevinçlerine ortak olduk." değerlendirmesini yaptı.