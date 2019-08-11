HABER

TDV, Abidjan’da bayram namazı sonrası Kur’an-ı Kerim dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 16:34 | Son Güncelleme

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Fildişi Sahili’nin Abidjan şehrinde bayram namazı sonrasında Kur’an-ı Kerim dağıttı.Türkiye Diyanet Vakfı, "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla düzenlediği vekalet yoluyla kurban kesimi öncesinde Fildişi’nin Abidjan şehrinde TDV Gönüllüleri, halk ile birlikte bayram namazını kıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Fildişi Sahili’nin Abidjan şehrinde bayram namazı sonrasında Kur’an-ı Kerim dağıttı.
Türkiye Diyanet Vakfı, "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla düzenlediği vekalet yoluyla kurban kesimi öncesinde Fildişi’nin Abidjan şehrinde TDV Gönüllüleri, halk ile birlikte bayram namazını kıldı. Daha sonrasında, organizasyonun gönüllüsü olarak Fildişi Sahili’nde bulunan Payitaht Abdulhamid dizisinin “Tahsin Paşa”sı Aktör Bahadır Yenişehirlioğlu diğer gönüllüler ile birlikte halka Kur’an-ı Kerim dağıttı.

TDV, Abidjan’da bayram namazı sonrası Kur’an-ı Kerim dağıttı

TDV, Abidjan’da bayram namazı sonrası Kur’an-ı Kerim dağıttı

TDV, Abidjan’da bayram namazı sonrası Kur’an-ı Kerim dağıttı

TDV, Abidjan’da bayram namazı sonrası Kur’an-ı Kerim dağıttı

TDV, Abidjan’da bayram namazı sonrası Kur’an-ı Kerim dağıttı

TDV, Abidjan’da bayram namazı sonrası Kur’an-ı Kerim dağıttı

TDV, Abidjan’da bayram namazı sonrası Kur’an-ı Kerim dağıttı

TDV, Abidjan’da bayram namazı sonrası Kur’an-ı Kerim dağıttı

TDV, Abidjan’da bayram namazı sonrası Kur’an-ı Kerim dağıttı

TDV, Abidjan’da bayram namazı sonrası Kur’an-ı Kerim dağıttı

TDV, Abidjan’da bayram namazı sonrası Kur’an-ı Kerim dağıttı

TDV, Abidjan’da bayram namazı sonrası Kur’an-ı Kerim dağıttı

TDV, Abidjan’da bayram namazı sonrası Kur’an-ı Kerim dağıttı

TDV, Abidjan’da bayram namazı sonrası Kur’an-ı Kerim dağıttı

TDV, Abidjan’da bayram namazı sonrası Kur’an-ı Kerim dağıttı

TDV, Abidjan’da bayram namazı sonrası Kur’an-ı Kerim dağıttı

TDV, Abidjan’da bayram namazı sonrası Kur’an-ı Kerim dağıttı

TDV, Abidjan’da bayram namazı sonrası Kur’an-ı Kerim dağıttı

TDV, Abidjan’da bayram namazı sonrası Kur’an-ı Kerim dağıttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu uyardı: Suç işlemek anlamına geliyor

İmamoğlu uyardı: Suç işlemek anlamına geliyor

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

Adana'da çok acı olay... Annenin feryadı yürek yaktı

Adana'da çok acı olay... Annenin feryadı yürek yaktı

Mayolu poz verdi! Basenleri gündem oldu

Mayolu poz verdi! Basenleri gündem oldu

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

İstanbul'da hareketlilik! Mahalle bekçisi ateş ederek durdurdu

İstanbul'da hareketlilik! Mahalle bekçisi ateş ederek durdurdu

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Yüzyıllardır oradaydılar! İki mahalle başka yere taşınıyor

Yüzyıllardır oradaydılar! İki mahalle başka yere taşınıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eren Bülbül'ün ailesinin buruk bayramı

Eren Bülbül'ün ailesinin buruk bayramı

İstanbul'da korkunç olay! Dengesini kaybetti, metrobüsün altında kaldı

İstanbul'da korkunç olay! Dengesini kaybetti, metrobüsün altında kaldı

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan deprem

İstanbul'da minibüs takla attı: Yaralılar var

İstanbul'da minibüs takla attı: Yaralılar var

Son dakika! İstanbul Pendik'te orman yangını!

İstanbul'da orman yangını!

Bayram tatilinin ilk iki gününde acı bilanço: 24 kişi hayatını kaybetti

Bayram tatilinin ilk iki gününde acı bilanço

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.