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TDV Afganistan'da "Kayseri Muhacir Kampı" kurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 12:15 | Son Güncelleme

TDV Afganistan'da "Kayseri Muhacir Kampı" kurdu

KABİL (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı, (TDV) Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetine sığınan göçmenler için ''Kayseri Muhacir Kampı'' kurdu.

Kampın açılış törenine Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Şevki Seçkin Alpay, Başkonsolosluk Din Hizmetleri Ataşesi Abdulcelil Alpkıray, TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörü Zühtü Çal, Türkiye Maarif Vakfı Afganistan Ülke Direktörü Şakir Voyvot, Yunus Emre Enstitüsü Belh Üniversitesi Türkoloji Bölümü okutmanı Cengiz Çelik ve Dışişleri Bakanlığı Belh Temsilcisi Nuruddin Rahmani katıldı.

Törende konuşan Başkonsolos Alpay, Afganistan'ın en yakın zamanda refah ve huzura kavuşmasını temenni ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin yardım kuruluşlarıyla Afganistan'da farklı alanlarda faaliyetler gerçekleştirdiğini ifade eden Alpay, göçmenlerle ilgili gelen talepleri değerlendirdiklerini belirtti.

Alpay, Afgan halkı arzu ettiği müddetçe onların yanında olmaya devam edeceklerin vurguladı.

Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Alpkıray da savaştan kaçarak Belh'e sığınan 100 aileye Kayseri halkının desteğiyle çadır kamp kurduklarını aktardı.

Alpkıray, bundan sonra yardımların devam edeceğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Belh (TDV)

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