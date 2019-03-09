TDV, Arakanlı kadınlara meslek edindiriyor

Arakanlı kadınlar, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) eğitim kurslarında meslek öğreniyor.

Türkiye Diyanet Vakfından yapılan yazılı açıklamaya göre, vakıf, ülkelerindeki şiddetten kaçarak Bangladeş'teki kamplarda zor koşullarda yaşayan Arakanlı Müslümanların yanında olmaya devam ediyor.

Vakfın, Kutupalong kampındaki Arakanlı kadınlara yönelik açtığı dikiş atölyesi ilk mezunlarını verdi. Dikiş atölyesindeki kurslara katılan 40 Arakanlı kadın üç aylık eğitimin ardından mezun olarak sertifika almaya hak kazandı.

Kurs sonrasında kursiyerlere dikiş makinesi da hediye edildi. Kursiyerlerin diktiği kıyafetler ise kamplarda yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.

- Sabun atölyesi de kuruldu

Öte yandan Türkiye Diyanet Vakfı, Arakanlı ailelerin en önemli sorunlarından biri olan hijyen sorununa da çözüm bulmak için harekete geçti.

Bu kapsamda, Türk Tepesi diye adlandırılan bölgede bir de sabun atölyesi kuruldu.

Kamplarda yaşayan mülteciler tarafından atölyede üretilen sabunlar, kamp bölgesinde yaşayan ailelere dağıtılıyor.