TDV eğitim faaliyetleriyle gönül köprüleri kuruyor

SEFA ŞAHİN - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), yurt içinden ve 111 ülkeden öğrencilere burs, barınma, yabancı dil ve mesleki alan kursu gibi alanlarda eğitim imkanı sunarak, milletler arasında gönül köprüleri kuruyor.
TDV, eğitim faaliyetleri kapsamında yurt içinde eğitim kurumları inşa etmenin yanı sıra Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi (UAİHL), Uluslararası İlahiyat Programı (UİP), Uluslararası Öğrenci Programı (UÖP) gibi projelerle 111 ülkeden öğrencilere eğitim imkanı sunuyor.
Programlar kapsamında eğitim imkanlarını geniş kapsamlı sunan vakıf, öğrencilerin burs, yurt, ulaşım, kitap, kırtasiye ve sağlık giderlerini karşılarken, yabancı dil, mesleki alan kursları, sanat atölyesi, kültür gezileri ve kamp gibi faaliyetleri de düzenliyor.
TDV Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, vakfın eğitim faaliyetlerine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitim ve kültür faaliyetlerinin öncelikli bir alan olarak görüldüğünü belirtti.
- 25 bin öğrenciye eğitim hizmeti veriliyor
Polat, TDV'nin bugün bütün gücüyle kadim medeniyet mirasını idrak eden, ümmetin derdiyle dertlenen, özgüveni yüksek ve alanında uzman nesillerin yetiştirilmesi için çalıştığını söyledi.
Bu kapsamda yükseköğrenim öğrenci yurtları, öğrenci evleri, anaokulu, kolej ve üniversite gibi eğitim kurumlarının açıldığını anımsatan Polat, "Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi, Uluslararası İlahiyat Programı, Uluslararası Öğrenci Programı ve yurt dışı eğitim programları gibi projelerle 111 ülkeden öğrencilere eğitim imkanı sunarak, milletler arasında gönül köprüleri kuruyoruz." diye konuştu.
Polat, şu an 25 bin öğrenciye eğitim hizmeti verildiğini belirterek, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Diyanet İşleri Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, üniversiteler, yurt dışında bulunan kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapıldığını kaydetti.
Yeni eğitim öğretim döneminde kaydı yapılan öğrencilere ilişkin bilgi veren Polat, "Uluslararası burs programları kapsamında Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesine 450, Uluslararası İlahiyat Programı'na 400, yüksek lisans ve doktora programına 50, Dini Yüksek İhtisas Merkezine 50, Uluslararası Kur'an Kursu'na 50 olmak üzere toplam bin yeni öğrenci alındı. Bu öğrencilerin mülakat ve kabul süreçleri tamamlandı, vize ve intikal süreçleri devam ediyor." açıklamasında bulundu.
Polat, yurt içi burs ve eğitim programları kapsamında İlahiyat Akademi Burs Programı'na 350, Özel Destek Akademi Burs Programı'na 250, Lisansüstü İlahiyat Akademi Programı'na 100, İmam Hatip Liseleri Burs Programı'na 300 olmak üzere toplam bin öğrencinin kabul edilmesinin planlandığını aktardı.
- Eğitimci desteği sağlanıyor
İslam coğrafyasındaki insanların da ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak amacıyla eğitim çalışmaları yapıldığını dile getiren Polat, "Vakfımız yurt dışında 14 ülkede lise ve üniversite düzeyindeki 21 eğitim kurumuna eğitim desteği sağlamaktadır." dedi.
Polat, tüm maddi kaynakların vakıf tarafından karşılandığını ifade ederek, MEB ve Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde eğitimci desteğinin de sağlandığını vurguladı.
- 22 ilde 31 yükseköğrenim öğrenci yurdu
TDV'nin öğrenci yurdu ve ev faaliyetlerine ilişkin de bilgi veren Polat, şunları ifade etti:
"Yaşadığımız acı tecrübeler bize yurt hizmetinin çok önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. FETÖ yıllarca öğrencilere barınma imkanı adı altında, kendi sinsi emelleri için hareket etti. Tekrar aynı manzaralarla karşılaşmamak adına daha fazla gayret göstermemiz gerektiğinin farkındayız. Bu doğrultuda elimizden gelen katkıyı vermeye ve var gücümüzle sağlamaya hazırız.
Yurt faaliyetlerimizle gençlerimize huzurlu ve temiz bir ortamda yükseköğrenim imkanı sağlıyor. Bilgi, inanç ve sanat dünyalarını inşa etmelerine rehberlik ediyoruz. Vakfımızın mevcut durumda 22 ilde 31 yükseköğrenim öğrenci yurdu bulunuyor."
Polat, öğrenci yurtlarının bulunmadığı illerde, öğrenci evlerinin bulunduğuna işaret ederek, geçen yıl 37 ilde 387 evde 2 bin 772 öğrenciye barınma desteği sağlandığını bildirdi.
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