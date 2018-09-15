TDV eğitim faaliyetleriyle gönül köprüleri kuruyor

Polat, TDV'nin bugün bütün gücüyle kadim medeniyet mirasını idrak eden, ümmetin derdiyle dertlenen, özgüveni yüksek ve alanında uzman nesillerin yetiştirilmesi için çalıştığını söyledi.

TDV Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, vakfın eğitim faaliyetlerine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitim ve kültür faaliyetlerinin öncelikli bir alan olarak görüldüğünü belirtti.

Programlar kapsamında eğitim imkanlarını geniş kapsamlı sunan vakıf, öğrencilerin burs, yurt, ulaşım, kitap, kırtasiye ve sağlık giderlerini karşılarken, yabancı dil, mesleki alan kursları, sanat atölyesi, kültür gezileri ve kamp gibi faaliyetleri de düzenliyor.

SEFA ŞAHİN - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), yurt içinden ve 111 ülkeden öğrencilere burs, barınma, yabancı dil ve mesleki alan kursu gibi alanlarda eğitim imkanı sunarak, milletler arasında gönül köprüleri kuruyor.

Bu kapsamda yükseköğrenim öğrenci yurtları, öğrenci evleri, anaokulu, kolej ve üniversite gibi eğitim kurumlarının açıldığını anımsatan Polat, "Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi, Uluslararası İlahiyat Programı, Uluslararası Öğrenci Programı ve yurt dışı eğitim programları gibi projelerle 111 ülkeden öğrencilere eğitim imkanı sunarak, milletler arasında gönül köprüleri kuruyoruz." diye konuştu.

Polat, şu an 25 bin öğrenciye eğitim hizmeti verildiğini belirterek, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Diyanet İşleri Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, üniversiteler, yurt dışında bulunan kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapıldığını kaydetti.

Yeni eğitim öğretim döneminde kaydı yapılan öğrencilere ilişkin bilgi veren Polat, "Uluslararası burs programları kapsamında Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesine 450, Uluslararası İlahiyat Programı'na 400, yüksek lisans ve doktora programına 50, Dini Yüksek İhtisas Merkezine 50, Uluslararası Kur'an Kursu'na 50 olmak üzere toplam bin yeni öğrenci alındı. Bu öğrencilerin mülakat ve kabul süreçleri tamamlandı, vize ve intikal süreçleri devam ediyor." açıklamasında bulundu.