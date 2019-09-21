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TDV Genel Müdürü Polat, lojistik merkezinde incelemelerde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 11:13 | Son Güncelleme

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Av.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Av. Mehmet Savaş Polat, 15 bin kişilik yemek çıkarılan mutfak, 60 bin ekmeğin çıkarılan fırın ile lojistik merkezinde incelemelerde bulundu.
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü Av. Mehmet Savaş Polat, beraberindeki heyet ile birlikte TDV Lojistik Merkezinde incelemelerde bulundu. Buruda Kilis İl Müftüsü Abdurrahman Şahin’den bilgi alan Polat, Suriye’de çadırlarda yaşayan 15 bin mülteci için yemek çıkarılan mutfakta incelemelerde bulundu. 60 bin ekmeğin üretildiği fabrikada da incelemelerde bulunan Şahin, lojistik merkezini gezdi.
TDV Genel Müdürü Polat yaptığı açıklamada, TDV’nin Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte, Suriye’de iç savaşın başlaması ile 4 büyük kampanya başlattığını ifade ederek, “Hayırsever vatandaşlarımızın yurt içinden yurt dışından gönderdikleri bağışları bölgeye ulaştırılmaktadır. Bugün Suriye’de iki okulumuzun açılışı için bulunmaktayız. Öğrencilere kırtasiye malzemeleri dağıtacağız. Vakfımızın buralarda çok ciddi çalışmaları var. İnsani yardım faaliyetleri, gıda dağıtım faaliyetleri rutin bir şekilde devam ediyor. 15 bin Suriyeliye sıcak yemek çıkarıyoruz. Aynı zamanda günlük 60 bin ekmek üretiyoruz” dedi.

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