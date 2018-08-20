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TDV heyeti kurban dağıtımı için Bangkok'ta

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 14:30 | Son Güncelleme

Kurban dağıtım faaliyetleri için Tayland'ın başkenti Bangkok'a giden Türkiye Diyanet Vakfı heyeti, Türk Büyükelçiliğini ziyaret etti - Türkiye'nin Bangkok Büyükelçi Vekili Tolga Uncu: - "Türk diplomasisi insani boyuta önem veriyor. Türkiye Diyanet Vakfının çalışmaları, insani boyut politikamıza destek olduğu için burada çok büyük faydaları oluyor"

BANGKOK (AA) - Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) gönüllüsü olarak vekaletle kurban kesim organizasyonunda yer alan "Diriliş Ertuğrul" dizisinin oyuncularından Celal Al ve şarkıcı Resul Aydemir ile vakıfta görevli 7 kişilik ekip, Türkiye'nin Bangkok Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Kurban dağıtım faaliyetleri için Tayland'ın başkenti Bangkok'a giden TDV ekibi, Büyükelçi Vekili Tolga Uncu'ya, Tayland'ın Patani bölgesinde yapılacak kurban organizasyonuyla ilgili bilgi verdi.

Uncu, Türkiye ile Tayland'ın diplomatik ilişkilerinin 60. yıl dönümü olduğunu belirterek, Sultan 2. Abdülhamit döneminde Tayland'daki Müslümanlarla iletişime geçildiğini anımsattı.

Sivil toplum kuruluşlarının yardım faaliyetlerinin bölgedeki Müslümanların gönlünde karşılık bulduğunu dile getiren Uncu, "Türk diplomasisi insani boyuta önem veriyor. Bunun faydalarını bütün ülkelerde olduğu gibi Tayland'da da çok açık bir şekilde görüyoruz. Türkiye Diyanet Vakfının çalışmaları, insani boyut politikamıza destek olduğu için burada çok büyük faydaları oluyor. Büyükelçilik olarak bunu burada görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Görüşmede TDV ekipleri, Uncu'ya Kur'an-ı Kerim ve rahle takdim etti.

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(TDV) türkiye diyanet vakfı Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Vekili Tolga Uncu

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