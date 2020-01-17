TDV, Hindistan'da Malalayamca mealli 5 bin Kur'an-ı Kerim dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Hediyem Kur'an Olsun Projesi" kapsamında Hindistan'da Malalayamca mealli 5 bin Kur'an-ı Kerim dağıttı.

TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık, yaptığı yazılı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Kur'an-ı Kerim'in çağlar üstü evrensel mesajını olabildiğince geniş kitlelere ulaştırmak, okuma, anlama ve yorumlama konusundaki çabaları desteklemek amacıyla 2015 yılında başlatılan "Hediyem Kur’an Olsun Projesi"nin her yıl büyüyerek devam ettiğini bildirdi.

Daha çok Müslüman'a ulaşmak için farklı dil ve lehçelerde mealli Kur'an basım ve dağıtım çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiği bilgisini veren Açık, 2020 yılı için Hindistan'da Malalayamca ve Hintçe, Nijer'de Havsaca, Nepal'de Nepalce, Bangladeş'te Bengalce, Pakistan'da Urduca, Arnavutluk'ta Arnavutça, Macaristan'da Macarca, Japonya'da Japonca toplam 100 bin meal çalışması planladıklarını belirtti.

Açık, açıklamasında şunları kaydetti:

"Hindistan'ın Kerala eyaletinde ilk etapta 5 bin Malalayamca Kur'an-ı Kerim bastırarak Müslümanların çoğunlukta olduğu Malappuram, Kozhikkode, Kannur, Wayanad, Kasargod ve Palakkad şehirlerindeki camilerde, İslami okullarda, kütüphanelerde ve evlerde ihtiyaç sahiplerine hediye ettik.