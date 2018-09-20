TDV İdlib'de olası göçe karşı önlemlerini aldı

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV), Suriye'de yaşanan iç savaşın ardından bölgede eğitimden sağlığa, tarımdan okul ve iş yerlerinin yeniden inşasına kadar birçok alanda hizmet sunuluyor.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, Suriye'de yaşanan iç savaşın başlangıcından itibaren bölgede eğitim, kalkınma, sağlık, tarım ve hayvancılık alanlarında kalıcı ve sürdürülebilir projeler uygulanıyor ve insani yardımlar sürdürülüyor.

Bu kapsamda, "Şimdi Suriye’ye Yardım Zamanı", "Şimdi Türkmenlere Yardım Zamanı", "Şimdi Yaraları Sarma Zamanı" ve "Halep’te İnsanlık Ölmesin" yardım kampanyalarıyla bölgeye toplam 200 milyon lira tutarında yardım ulaştırılırken, ayni yardım tırlarının sayısı da bin 850 oldu.

Suriye içerisinde hasar gören pek çok cami, okul ve iş yerleri yeniden inşa edilerek halkın hizmetine sunuldu.

İdlib, Azez, Bab ve Afrin olmak üzere sınır ötesindeki dört farklı noktada koordinasyon merkezi açan vakıf, bu merkezler vasıtasıyla bölge halkına yardım ulaştırmaya devam ediyor.

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- Vakfın desteğiyle 2 bin çocuk eğitim görüyor