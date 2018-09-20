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TDV İdlib'de olası göçe karşı önlemlerini aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 12:17 | Son Güncelleme

TDV tarafından, Suriye'de yaşanan iç savaşın ardından bölgede eğitimden sağlığa, tarımdan okul ve iş yerlerinin yeniden inşasına kadar birçok alanda hizmet veriliyor - TDV Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat: - "İdlib'de yaşanacak olası bir göç hareketi durumunda TDV ekipleri olarak tüm önlemleri almış durumdayız"

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV), Suriye'de yaşanan iç savaşın ardından bölgede eğitimden sağlığa, tarımdan okul ve iş yerlerinin yeniden inşasına kadar birçok alanda hizmet sunuluyor.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, Suriye'de yaşanan iç savaşın başlangıcından itibaren bölgede eğitim, kalkınma, sağlık, tarım ve hayvancılık alanlarında kalıcı ve sürdürülebilir projeler uygulanıyor ve insani yardımlar sürdürülüyor.

Bu kapsamda, "Şimdi Suriye’ye Yardım Zamanı", "Şimdi Türkmenlere Yardım Zamanı", "Şimdi Yaraları Sarma Zamanı" ve "Halep’te İnsanlık Ölmesin" yardım kampanyalarıyla bölgeye toplam 200 milyon lira tutarında yardım ulaştırılırken, ayni yardım tırlarının sayısı da bin 850 oldu.

Suriye içerisinde hasar gören pek çok cami, okul ve iş yerleri yeniden inşa edilerek halkın hizmetine sunuldu.

İdlib, Azez, Bab ve Afrin olmak üzere sınır ötesindeki dört farklı noktada koordinasyon merkezi açan vakıf, bu merkezler vasıtasıyla bölge halkına yardım ulaştırmaya devam ediyor.

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- Vakfın desteğiyle 2 bin çocuk eğitim görüyor

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, Suriye'nin İdlib bölgesinde olası göç hareketine karşı tüm önlemleri aldıklarını belirterek, "İdlib'de yaşanacak olası bir göç hareketi durumunda TDV ekipleri olarak tüm önlemleri almış durumdayız. Olası bir durumda insanlar sınıra ulaşmadan önce neler yapılabilir bu konuda sınır ötesindeki ekiplerimizle koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz." ifadesini kullandı.

Polat, İdlib'de vakfın destekleriyle 2 bin çocuğun eğitim gördüğüne işaret ederek, bu öğrencilerin tüm kırtasiye ihtiyaçlarının TDV tarafından karşılandığını, 100 öğretmenin de bu okullarda istihdam edildiğini vurguladı.

İdlib'de TDV tarafından açılan ücretsiz 4 giyim mağazası bulunduğunu aktaran Polat, her gün 70 bin ekmek ve temel ihtiyaç malzemelerinin ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldığını kaydetti.

- 113 caminin onarımı yapıldı

Polat, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarının yürütüldüğü bölge içerisinde yer alan TDV Azez ve Bab Koordinasyon Merkezleri aracılığıyla başta eğitim olmak üzere pek çok alanda çalışmalar yürütüldüğünü anımsattı.

Azez ve Bab'daki kamplarda yaşayan ailelere her gün 15 bin sıcak yemek ve 90 bin kişilik ekmek dağıtıldığına işaret eden Polat, üç farklı noktada ücretsiz giyim mağazalarının da faaliyet gösterdiğini bildirdi.

Polat, Bab ve Afrin’de terör örgütlerinin saldırılarında zarar gören 113 caminin onarımının Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından gerçekleştirildiğini vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
İdlib (TDV) TDV Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat

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