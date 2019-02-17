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TDV ihtiyaç sahibi on binlerce Suriyelinin yüzünü güldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 11:19 | Son Güncelleme

Türkiye Diyanet Vakfı Suriye Saha Sorumlusu İsmail Yiğit: - "2019 yılının başından bu zamana kadar İdlib, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinde ihtiyaç sahibi yaklaşık 26 bin aileye yardım ulaştırdık. Bu rakam yaklaşık 130 bin kişiye denk geliyor" - "Türkiye'den gönderilen kıyafetlerle kıyafet çadırı kurarak insanların ihtiyacı doğrultusunda istediği kıyafeti almasına imkan sağladık" - "Bölgede en çok ihtiyaç duyulan hijyen malzemeleri ve çocuk bezi dağıtımlarını da gerçekleştirdik"

İDLİB (AA) - BURAK KARACAOĞLU/ EŞREF MUSA - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Suriye'de iç savaş mağduru 26 bin aileye yıl başından beri soba, yakacak, battaniye, yatak gibi eşyaların yanı sıra gıda paketi yardımında bulunuyor.

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde güvenliği tesis etmeye çalışırken, bir yandan da bölgede faaliyet gösteren yardım kuruluşlarıyla insani yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede bölgede faaliyet gösteren yardım kuruluşlarından TDV, bölge halkının ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

TDV, Halep'in Azez ilçesinde zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı kamplarda her gün 15 bin kişiye sıcak yemek ve bunun yanı sıra ülkede günlük 120 bin ekmek dağıtıyor.

Vakıf, çatışmalarda zarar gören 160 caminin tadilatını yaparak geçen yıl yeniden ibadete açtı, 268 caminin de bakım, onarım ve tefriş işlemlerini tamamladı.

- "26 bin aileye yardım ulaştırdık"

TDV Suriye Saha Sorumlusu İsmail Yiğit, Suriye'nin kuzeyinde terörden temizlenen Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgeleri ile İdlib'deki halka bu yıl ulaştırdıkları insani yardımları AA muhabirine anlattı.

Yiğit, bölgede kamplarda yaşayan ailelerin ihtiyaçlarını tespit ederek soba, yakacak, battaniye, yatak, döşek gibi eşyaların yanı sıra gıda paketi ve çeşitli yardım malzemeleri ulaştırdıklarını söyledi.

Suriye'de eğitim ve kültür alanları dahil geniş kapsamlı birçok faaliyet yürüttüklerini belirten Yiğit, "2019 yılının başından bu zamana kadar İdlib, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinde ihtiyaç sahibi yaklaşık 26 bin aileye yardım ulaştırdık. Bu rakam yaklaşık 130 bin kişiye denk geliyor." dedi.

Yiğit, bölgede kış şartlarının ağır geçtiğini ve sel felaketlerinde binlerce ailenin eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini dile getirerek "Türkiye'den gönderilen kıyafetlerle kıyafet çadırı kurarak insanların ihtiyacı doğrultusunda istediği kıyafeti almasına imkan sağladık. Bölgede en çok ihtiyaç duyulan hijyen malzemeleri ve çocuk bezi dağıtımlarını da gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Yiğit, bağışlanan adak ve akika kurbanlarını da bölgede keserek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdıklarını sözlerine ekledi.

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