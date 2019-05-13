TDV Kerkük'te 200 kişilik iftar sofrası kurdu

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde, Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) verdiği iftar yemeğine iki yüz kişi katıldı.

TDV, ramazan ayının başlaması dolayısıyla Irak'ta gerçekleştirdiği etkinlik çerçevesinde, Kerkük kent merkezindeki Tarık Sarraf camisinde iftar sofrası kurdu.

İftara sofrasına aralarında terör örgütü DEAŞ olaylarından dolayı iç göçmen durumuna düşen vatandaşların da bulunduğu 200 kişi katıldı.

Ramazan ayı boyunca Türkiye Diyanet Vakfı'nın Kerkük'te yürüteceği etkinlik organizasyonuna Irak Türkmenleri Kardeşlik ve Kültür Derneği destek verecek.

Irak Türkmenleri Kardeşlik ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Çakmakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Türkiye Diyanet Vakfı Kerkük'te 200 kişilik iftar sofrası kurdu.'' dedi.

Söz konusu bu ayda yapılacak etkinliklere dernek olarak destek vereceklerini aktaran Çakmakçı, ramazan ayı boyunca bin göçmen aileye gıda yardımı dağıtılacağını kaydetti.

