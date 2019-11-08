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TDV Mezar-ı Şerif'te Afgan göçmenlerin su sorununu çözdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 12:29 | Son Güncelleme

TDV Mezar-ı Şerif'te Afgan göçmenlerin su sorununu çözdü

KABİL (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) "Bir Damla Hayat" projesi kapsamında Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif kentinde su kuyusu açtı.

Mezarı Şerif şehri Zebihullah Şehit muhacir kampında açılan su kuyusunun yanında ayrıca 25 tonluk su deposu ve 12 musluktan oluşan bir şadırvan bulunuyor.

Kampta düzenlenen su kuyusunun açılış törenine Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Şevki Seçkin Alpay, Din Hizmetleri Ataşesi Abdulcelil Alpkıray, TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörü Fazıl Akın Erdoğan, Afgan-Türk Maarif Okulları Mezar-ı Şerif Erkek Lisesi Müdürü Ahmet Sami Demir, Belh Vali Yardımcısı Şucauddin Şuca ve Mezar Belediye Başkanı َAbdul Hak Hurrami katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Din Hizmetleri Ataşesi Alpkıray, TDV olarak iç savaştan dolayı göç eden muhacirlere insani yardımları devamlı yaptıklarını söyledi.

Özellikle su ihtiyacı olan Zebihullah Şehit muhacir kampındaki ailelere 2 yıldır Ramazan ayında gıda paketi noktasında düzenli yardım yapıldığını ifade eden Alpkıray, ayrıca bu kampa Kurban bayramında da et dağıtıldığını belirtti.

Alpkıray, su kuyusu ve şadırvan hizmeti ile muhacirlerin en önemli sıkıntılarını çözdüklerini, TDV olarak bu tür yardım projelerini kardeş ülke Afganistan'da yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Derinliği 130 metre olan su kuyusunun 25 ton büyüklüğünde bir su deposuna sahip olduğunu dile getiren Alpkıray, bu projenin 12 adet musluğu bulunan bir şadırvan ile 400 ailenin yaşadığı kampın su ihtiyacını karşılayacağını vurguladı.

Alpkıray, ''Bölgede elektrik bulunmaması sebebiyle, kuyu suyu solar sistemi ile çalışmaktadır. Çıkan suyun teknik tahlilleri yaptırılmış olup tatlı ve sağlıklı olduğu görülmüştür." dedi.

Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Alpay da söz konusu muhacir kampına her geldiğinde yaşanan değişimden dolayı mutlu olduğunu aktardı.

Alpay, Türkiye'nin, yardım kuruluşlarıyla beraber Afgan halkına olan desteğinin devam edeceğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Belh (TDV)

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