TDV Moğolistan'da 4 bin 190 hisse kurban eti dağıttı

Kesim öncesinde her bir hayvanın başında vekalet verenlerin isimlerinin okunduğunu aktaran Kader, etlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını söyledi.

Bu yıl Moğolistan genelinde 4 bin 190 adet kurban kestiklerini bildiren Kader, "Moğolistan Din Hizmetleri Müşavirliği bünyesinde gerçekleştirdiğimiz bu organizasyonda, 4 bölgede kesim ve dağıtım faaliyeti gösteriyoruz. Burdaki kesimlerimizi Din Hizmetleri Müşavirliğinde görevli olan personelin yanı sıra Türkiye'den gelen 4 kişilik ekiple dini hassasiyetler gözetilerek yapıyoruz." dedi.

- Geçen yıl 2 bin 800 kurban kesilmişti

Ulan Batur Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Sabri Demir ise geçen yıl Moğolistan genelinde 2 bin 800 kurban kesildiği hatırlatırken, sayının artmasının memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

Faaliyetlerini başkent Ulan Batur'un yanı sıra Bayan Ölgii, Hovd, Ulangum bölgelerinde gerçekleştirdiklerini ifade eden Demir, "Bu bölgeler başkent Ulan Batura uçakla 3-4 saatlik mesafelerde, ayrıca bu bölgelerin sadece merkezlerinde değil, merkezlerin civarlarındaki köyler ve kasabalarda dağıtımlar yapıyoruz." dedi.

Başkent Ulan Batur'a hayvanların getirilmesinin zorluğu ve resmi prosedürlere rağmen kurban kesiminin gerçekleştirildiğini söyleyen Demir, bu kurbanları başkentin çevresindeki yurtlar, yetimhaneler ve kentin varoşlarında yaşayan insanlara dağıttıklarını anlattı.

Demir, Din Hizmetleri Müşavirliğinin, yerel halk ve din görevlileriyle sürekli iletişim halinde olduğu için gerçek ihtiyaç sahiplerine kolayca ulaşabildiklerini söylerken, yardım organizasyonunun, tarihi ve kültürel ortaklığı olan Türkler ve Moğol halkları arasındaki bağları daha da güçlendirdiğini belirtti.