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TDV Moğolistan'da 4 bin 190 hisse kurban eti dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 15:33 | Son Güncelleme

"Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla düzenlenen vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu kapsamında, Moğolistan'da 4 bin 190 hisse kurbanın dağıtımını gerçekleştirdi - Kurban etleri başkent Ulan Batur ile Bayan Ölgii, Hovd, Ulangum bölgelerinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

Türkiye Diyanet Vakfı "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla düzenlenen vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu kapsamında, Moğolistan'da 4 bin 190 hisse kurbanın dağıtımını gerçekleştirdi.

TDV Moğolistan ekip sorumlusu Hasan Kader, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Ulan Batur, Bayan Ölgii, Hovd, Ulangum bölgelerinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine ulaştıklarını belirtti.

Bu yıl Moğolistan genelinde 4 bin 190 adet kurban kestiklerini bildiren Kader, "Moğolistan Din Hizmetleri Müşavirliği bünyesinde gerçekleştirdiğimiz bu organizasyonda, 4 bölgede kesim ve dağıtım faaliyeti gösteriyoruz. Burdaki kesimlerimizi Din Hizmetleri Müşavirliğinde görevli olan personelin yanı sıra Türkiye'den gelen 4 kişilik ekiple dini hassasiyetler gözetilerek yapıyoruz." dedi.

Kesim öncesinde her bir hayvanın başında vekalet verenlerin isimlerinin okunduğunu aktaran Kader, etlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını söyledi.

Kader, "Bağışçılarımızın vekaletlerinin gerçekten ihtiyaç sahiplerine gittiğini bilmesini isteriz." diye konuştu.

- Geçen yıl 2 bin 800 kurban kesilmişti

Ulan Batur Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Sabri Demir ise geçen yıl Moğolistan genelinde 2 bin 800 kurban kesildiği hatırlatırken, sayının artmasının memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

Faaliyetlerini başkent Ulan Batur'un yanı sıra Bayan Ölgii, Hovd, Ulangum bölgelerinde gerçekleştirdiklerini ifade eden Demir, "Bu bölgeler başkent Ulan Batura uçakla 3-4 saatlik mesafelerde, ayrıca bu bölgelerin sadece merkezlerinde değil, merkezlerin civarlarındaki köyler ve kasabalarda dağıtımlar yapıyoruz." dedi.

Başkent Ulan Batur'a hayvanların getirilmesinin zorluğu ve resmi prosedürlere rağmen kurban kesiminin gerçekleştirildiğini söyleyen Demir, bu kurbanları başkentin çevresindeki yurtlar, yetimhaneler ve kentin varoşlarında yaşayan insanlara dağıttıklarını anlattı.

Demir, Din Hizmetleri Müşavirliğinin, yerel halk ve din görevlileriyle sürekli iletişim halinde olduğu için gerçek ihtiyaç sahiplerine kolayca ulaşabildiklerini söylerken, yardım organizasyonunun, tarihi ve kültürel ortaklığı olan Türkler ve Moğol halkları arasındaki bağları daha da güçlendirdiğini belirtti.

- "Türklerin gelmesinden bayramın geldiğini anlıyoruz"

TDV'nin kurban yardımlarından alan Kazak asıllı Moğolistan vatandaşı 50 yaşındaki kanser hastası Amanbeg Ayatgan, "Türklerin gelmesinden Kurban Bayramı'nın geldiğini anlıyoruz. Böyle güzel yardımlar yapan ve her vakit bizimle beraber olan kardeş ülkeye selam olsun." diye konuştu.

TDV gönüllüleri, kurban eti dağıtımı sırasında çocukları da unutmadı. Vakıf gönüllüleri dağıtım sırasında karşılaştıkları çocuklara ise şeker ve balon hediye etti.

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Anahtar Kelimeler:
Diyanet Vakfı Kurban Bağış Kampanyası Moğolistan (TDV)

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