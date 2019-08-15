TDV Moritanya'da 50 bin ihtiyaç sahibine kurban eti dağıttı

- "Moritanya'da 1201 kurban kesildi"

TDV Yurtdışı Hayri ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde Uzman Yardımcısı olan ekip sorumlusu Muhammed Bahattin Alkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TDV'nin her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın dört bir yanında faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

150'ye yakın ülkede kurban kestiklerini ve hayırseverlerin emanetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirten Alkan, şunları kaydetti:

"Bu yıl çok zahmetli ama bir o kadar da bereketli bir Kurban Bayramı geçirdik. Ekiplerimizin her biri çok özverili çalıştı. Bu yıl Moritanya'da toplam 1201 kurban kestik. Türkiye'den gelen 13 kişilik gönüllü ekibimizle Moritanya'nın 13 bölgesinde toplamda 8 bin 407 hisse kurbanı yaklaşık 50 bin kişiye ulaştırdık. İnsanların evlerine kurban etlerini götürüp, Türkiye'den kardeşlerinin paylaştığı söylediğimizde gözlerinde mutluluk, umut ve kardeşliği gördük. Bu da bizi çok mutlu etti. İnşallah buradan da Türkiye'ye, Moritanyalı kardeşlerimizin selamlarını götüreceğiz. Allah tüm hayırsever vatandaşlarımızdan razı olsun."

