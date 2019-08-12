TDV Moritanya'daki ihtiyaç sahiplerini unutmadı

NOAKŞOT (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Vekaletle Kurban Kesim Programı" kapsamında yapılan bağışlarla kesilen 8 bin 400 hisse kurbanın etini Batı Afrika ülkesi Moritanya'da ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Moritanya'da yaşayan Türkler ile Tükiye'den giden TDV, Kızılay ve diğer kurumların temsilcileri, bayramın birinci gününde başkent Noakşot'taki Din Hizmetleri Müşavirliğinde bir araya geldi.

Bayram namazının ardından Türkiye Maarif Vakfının verdiği kahvaltıya katılan heyettekiler, daha sonra kurbanların kesilmesi için Marmat Hayvan Pazarı'ndaki mezbahaya geçti.

Burada, TDV'nin kurban kesim programı kapsamında vekalet verenlerin isimleri okunarak kurbanları kesildi.

Kurban etleri, TDV gönüllüleri aracıyla paketlenerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Fatih Mehmet Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TDV'nin her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın dört bir yanında faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

TDV olarak dünyanın 150'ye yakın ülkesinde kurban kestiklerini bildiren Aydın, hayırseverlerin desteği ve güveni sayesinde her sene Moritanya'da kestikleri kurban sayısını artırdıklarını ifade etti.