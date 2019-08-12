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TDV Moritanya'daki ihtiyaç sahiplerini unutmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 15:26 | Son Güncelleme

Türkiye Diyanet Vakfının "Vekaletle Kurban Kesim Programı" kapsamında bağışlanan 8 bin 400 kurbanın eti, Moritanya'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak - Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı Fatih Mehmet Aydın: - "Moritanya'da 13 bölgede, 8 bin 400 hisse kurban keseceğiz. Türkiye'den vekalet veren hissedarların adına kurbanlarımızı tek tek, isimlerini okuyarak kesiyoruz"

NOAKŞOT (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Vekaletle Kurban Kesim Programı" kapsamında yapılan bağışlarla kesilen 8 bin 400 hisse kurbanın etini Batı Afrika ülkesi Moritanya'da ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Moritanya'da yaşayan Türkler ile Tükiye'den giden TDV, Kızılay ve diğer kurumların temsilcileri, bayramın birinci gününde başkent Noakşot'taki Din Hizmetleri Müşavirliğinde bir araya geldi.

Bayram namazının ardından Türkiye Maarif Vakfının verdiği kahvaltıya katılan heyettekiler, daha sonra kurbanların kesilmesi için Marmat Hayvan Pazarı'ndaki mezbahaya geçti.

Burada, TDV'nin kurban kesim programı kapsamında vekalet verenlerin isimleri okunarak kurbanları kesildi.

Kurban etleri, TDV gönüllüleri aracıyla paketlenerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Fatih Mehmet Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TDV'nin her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın dört bir yanında faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

TDV olarak dünyanın 150'ye yakın ülkesinde kurban kestiklerini bildiren Aydın, hayırseverlerin desteği ve güveni sayesinde her sene Moritanya'da kestikleri kurban sayısını artırdıklarını ifade etti.

Bugün Moritanya'da bayramın birinci gününün kutlandığını aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"TDV olarak hedefimiz 500 bin hisse kurban kesmek. Bu yıl Moritanya ve dünya adına TDV'nin kestiği kurban sayısı en yüksek seviyeye ulaştı. Moritanya'da 13 bölgede 8 bin 400 hisse kurban keseceğiz. Türkiye'den vekalet veren hissedarlar adına kurbanlarımızı tek tek isimlerini okuyarak kesiyoruz. Hayırseverlerin ve hissedarların emanetlerini, ihtiyaç sahiplerine en iyi şekilde ulaştırmanın gayreti içinde olacağız. Moritanya'da TDV dışında Kızılayımız, resmi ve gayriresmi sivil toplum örgütleri de kurban kesiyor."

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