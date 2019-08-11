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TDV Nepal'de 135 bin kişiye kurban eti dağıtacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 15:17 | Son Güncelleme

TDV Nepal'de 135 bin kişiye kurban eti dağıtacak

KAPİLVASTU (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından “Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında, Güney Asya ülkesi Nepal'de ihtiyaç sahibi 135 bin kişiye kurban eti dağıtılacak.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Nepal sorumlusu Alptuğ Güner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TDV'nin Nepal'de 5 yıldır faaliyet gösterdiğini belirtti. Güner, vakfın yerel çalışma ortağı olan “İslami Sangh Nepal” derneği ile ülkenin Kapilvastu ve Nepalgunj bölgelerinde kurban kesimi ve et dağıtımı gerçekleştireceklerini söyledi.

Güner, ülkede Kurban Bayramı süresince 4 bin 200 kurban hissesinin 135 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaştırılacağını ifade etti.

TDV, bu yıl Kurban Bayramı'nda “Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” sloganıyla 149 ülke ve 443 bölgede ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefliyor.

Hindistan ile Çin arasında yer alan Güney Asya ülkesi Nepal'de 26 milyondan fazla kişi yaşıyor. Çoğunluğu Hinduizm dinini kabul eden Nepal halkının resmi olarak yaklaşık yüzde 5'ini Müslümanlar oluşturuyor. Genellikle ülkenin güney kesimlerinde yaşayan Müslüman halk, hayvancılık ve küçük işletmelerle geçimini sağlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Alptuğ Güner kurban nepal

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