HABER

TDV su kuyusu ve vakıf çeşmeleri Moritanya’ya umut oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 11:08 | Son Güncelleme

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ‘Bir Damla Hayat’ projesi kapsamında temiz suya erişimin zor olduğu Moritanya’nın kurak bölgelerinde, hayırseverlerce yapılan bağışlarla 30 su kuyusunu ve vakıf çeşmesini açtı.Halkın yüzde 99’unun Müslüman olduğu Moritanya’da, büyük bir kısmı Sahra Çölü’ne dahil olan ve sıcaklığın 50 dereceleri bulduğu Aleg ve Bababe kentlerinin kırsal bölgelerinde açılan su kuyusu ve vakıf çeşmeleri, yöre halkı tarafından sevinçle karşılandı.Aralarında Bababe şehri kırsalında yer alan Lemreiga köyündeki ‘Recep Tayyip Erdoğan Kuyusu’nun da bulunduğu ve yaklaşık 60 bin kişinin faydalanacağı su kuyuları, yöre halkının ve Türkiye’den yetkililerin katılımıyla açıldı.Açılış töreninde konuşan Rize İl Müftüsü İsmail Yalçın, Rizeli hayırseverlerin destekleriyle Moritanya’da 11 su kuyusu ve vakıf çeşmesi açıldığını söyledi.Açılışını yaptıkları kuyunun isminin Recep Tayyip Erdoğan su kuyusu olduğunu belirten Yalçın, Cumhurbaşkanımızın Rizeli olduğu için bu kuyuya Recep Tayyip Erdoğan adını verdiklerini, açılan diğer kuyulara ise Necmettin Erbakan, Rize’nin büyük âlimlerinden Zavendikli Mustafa Efendi’nin isimleriyle beraber Rize’nin bütün ilçelerinin isimlerini vererek toplamda 11 kuyu açtırdıklarını ifade etti.Desteklerinden dolayı Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Erbaş’a ve TDV Mütevelli Heyetine teşekkür ederek sözlerine başlayan Almanya Essen Din Hizmetleri Ataşesi Hakkı Gür, “Moritanya’da bu kalıcı eserleri yapmamızın en büyük vesilesi olan Almanya Essen DİTİB bağışçılarına özellikle teşekkür ediyorum” dedi.Müminler kardeştir şiarıyla bu çalışmaların yapıldığını vurgulayan Gür, Moritanya halkının her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.DİTİB Almanya-Essen bölgesinden 19 su kuyusu ve vakıf çeşmesiDİTİB Eyalet Birliği Başkanı Fahrettin Alptekin, DİTİB’e bağlı 36 dernek ile beraber su kuyusu ve vakıf çeşmesi için toplamda 450 bin Euro bağış topladıklarını ve ‘Bir Damla Hayat’ projesi ile Afrika’nın çeşitli bölgelerinde 33 adet su kuyusu açtırdıklarını, 220 bin euro tutarında 19 su kuyusunun ise Moritanya’da açıldığını söyledi.Kuyuların açılışına TDV Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin, Rize İl Müftüsü ve TDV Rize Şube Başkanı İsmail Yalçın, Almanya Essen Din Hizmetleri Ateşesi Hakkı Gür, Rize Müftü Yardımcısı Naci Çakmakcı, DİTİB Eyalet Birliği Başkanı Fahrettin Alptekin, DİTİB Essen Dernek Başkanları ve yöre halkı katıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ‘Bir Damla Hayat’ projesi kapsamında temiz suya erişimin zor olduğu Moritanya’nın kurak bölgelerinde, hayırseverlerce yapılan bağışlarla 30 su kuyusunu ve vakıf çeşmesini açtı.
Halkın yüzde 99’unun Müslüman olduğu Moritanya’da, büyük bir kısmı Sahra Çölü’ne dahil olan ve sıcaklığın 50 dereceleri bulduğu Aleg ve Bababe kentlerinin kırsal bölgelerinde açılan su kuyusu ve vakıf çeşmeleri, yöre halkı tarafından sevinçle karşılandı.
Aralarında Bababe şehri kırsalında yer alan Lemreiga köyündeki ‘Recep Tayyip Erdoğan Kuyusu’nun da bulunduğu ve yaklaşık 60 bin kişinin faydalanacağı su kuyuları, yöre halkının ve Türkiye’den yetkililerin katılımıyla açıldı.
Açılış töreninde konuşan Rize İl Müftüsü İsmail Yalçın, Rizeli hayırseverlerin destekleriyle Moritanya’da 11 su kuyusu ve vakıf çeşmesi açıldığını söyledi.
Açılışını yaptıkları kuyunun isminin Recep Tayyip Erdoğan su kuyusu olduğunu belirten Yalçın, Cumhurbaşkanımızın Rizeli olduğu için bu kuyuya Recep Tayyip Erdoğan adını verdiklerini, açılan diğer kuyulara ise Necmettin Erbakan, Rize’nin büyük âlimlerinden Zavendikli Mustafa Efendi’nin isimleriyle beraber Rize’nin bütün ilçelerinin isimlerini vererek toplamda 11 kuyu açtırdıklarını ifade etti.
Desteklerinden dolayı Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Erbaş’a ve TDV Mütevelli Heyetine teşekkür ederek sözlerine başlayan Almanya Essen Din Hizmetleri Ataşesi Hakkı Gür, “Moritanya’da bu kalıcı eserleri yapmamızın en büyük vesilesi olan Almanya Essen DİTİB bağışçılarına özellikle teşekkür ediyorum” dedi.
Müminler kardeştir şiarıyla bu çalışmaların yapıldığını vurgulayan Gür, Moritanya halkının her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

DİTİB Almanya-Essen bölgesinden 19 su kuyusu ve vakıf çeşmesi
DİTİB Eyalet Birliği Başkanı Fahrettin Alptekin, DİTİB’e bağlı 36 dernek ile beraber su kuyusu ve vakıf çeşmesi için toplamda 450 bin Euro bağış topladıklarını ve ‘Bir Damla Hayat’ projesi ile Afrika’nın çeşitli bölgelerinde 33 adet su kuyusu açtırdıklarını, 220 bin euro tutarında 19 su kuyusunun ise Moritanya’da açıldığını söyledi.
Kuyuların açılışına TDV Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin, Rize İl Müftüsü ve TDV Rize Şube Başkanı İsmail Yalçın, Almanya Essen Din Hizmetleri Ateşesi Hakkı Gür, Rize Müftü Yardımcısı Naci Çakmakcı, DİTİB Eyalet Birliği Başkanı Fahrettin Alptekin, DİTİB Essen Dernek Başkanları ve yöre halkı katıldı.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Türkiye, adab-ı muaşarete ihtiyaç duyuyorTürkiye, adab-ı muaşarete ihtiyaç duyuyor
Arnavutköy'de bir kişinin öldüğü kaza sonrası hafriyat kamyonu isyanıArnavutköy'de bir kişinin öldüğü kaza sonrası hafriyat kamyonu isyanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Stüdyoda evlilik teklifi şoku! Aldığı yanıtla...

Stüdyoda evlilik teklifi şoku! Aldığı yanıtla...

Korkutan deneme! Art arda füzeleri ateşlediler

Korkutan deneme! Art arda füzeleri ateşlediler

Adana'da facia! Yolcu otobüsü devrildi

Adana'da facia! Yolcu otobüsü devrildi

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Kimse farketmedi

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Kimse farketmedi

Sınıra komando ve zırhlı araçlar sevk edildi!

Sınıra komando ve zırhlı araçlar sevk edildi!

Kadını darp etti, tepki gösterenlerin üzerine aracını sürdü! Kendini bu sözlerle savundu

Kadını darp etti, tepki gösterenlerin üzerine aracını sürdü! Kendini bu sözlerle savundu

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kars'a Mayıs ayında kar yağdı

Kars'a Mayıs ayında kar yağdı

İçişleri Bakanlığı: İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İlber Ortaylı: Trump, bir kovboy kadar cahil

İlber Ortaylı: Trump, bir kovboy kadar cahil

Akaryakıt istasyonunda şok görüntüler! Kadınlar kaçarak polise sığındı

Akaryakıt istasyonunda şok görüntüler!

Giresun'da heyelan karayolu ulaşımını kapattı

Giresun'da heyelan karayolu ulaşımını kap

Konya'da işçi servisi TIR'la çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Konya'da facia! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.