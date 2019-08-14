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TDV ve Hasene Derneği, Arjantin'de kurban eti dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 01:15 | Son Güncelleme

Türkiye Diyanet Vakfı Arjantin Temsilcisi Şükrü Çetin: - "Arjantinli Müslümanlar Türklerin insani yardımlarından gayet memnun. Biz de dünyayı iyilik değiştirecek dedik ve Müslümanların sevincine ortak olduk"

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Hasene Derneği, Güney Amerika ülkesi Arjantin'de kurban eti dağıttı.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan Arjantin İslam Merkezi'nde TDV ve Hasene Derneği, bağışçıların kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Diyanet İşleri Başkanlığının Arjantin Temsilcisi Şükrü Çetin, ülkenin 5 farklı eyaletinde 210 kurban hissesinin kesildiğini belirterek, "Buenos Aires'te 70 küçükbaş hayvan kesildi ve yaklaşık 300 kişiye dağıtımı yapıldı. Toplamda kesilen 210 kurban hissesinden 1000'den fazla kişi faydalanacak." dedi.

Hasene Derneğinin de yardımlarını hatırlatan Çetin, "Arjantinli Müslümanlar Türklerin insani yardımlarından gayet memnun. Biz de dünyayı iyilik değiştirecek dedik ve Müslümanların sevincine ortak olduk." ifadelerini kullandı.

Hasene Derneğince de Buenos Aires'te ve Cordoba şehrinde 500 hisse kurban eti dağıtımı gerçekleştirildi.

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Arjantin'de kurban bayramı

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