HABER

TDV Yayınları 985 eseri kültür dünyasına kazandırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 11:34 | Son Güncelleme

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları tarafından bugüne kadar 21 farklı alanda, 985 yazılı eseri okuyucuyla buluşturuldu - Çocuk gelişimi ve eğitimine yönelik 0-4, 4-6, 6-10, 10-14 yaş kategorilerinde toplam 122 eser de yayın hayatına sunuldu

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Yayınları tarafından bugüne kadar 21 farklı alanda, 985 yazılı eser okuyucuyla buluşturuldu.

TDV'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 1982 yılından bu yana kitabevi, yayınevi ve fuarlarla kitabı okuyucuyla buluşturan TDV Yayınları, bugüne kadar 21 farklı alanda yüzlerce eseri yayın hayatına kazandırdı.

7'den 70'e her kesime hitap eden TDV Yayınları, bugüne kadar başta Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV kültürel çalışmaları olmak üzere, İslami eserlerden çocuk yayınlarına, tarihten sosyolojiye, edebiyattan felsefeye kadar toplam 985 yazılı eseri okuyucuyla buluşturdu.

Sahih bilgiyi, doğru kaynaklardan okuyucuya aktarmayı amaçlayan vakıf, eserlerde hedeflenen yaş grubunun anlama düzeyini gözetiyor.

Özellikle çocuk yayınlarında eserler, alanında uzman editör, psikolog, din eğitimcileri ve pedagogların kontrolünden geçerek yayımlanıyor. Bu kapsamda çocuk gelişimi ve eğitimine yönelik 0-4, 4-6, 6-10, 10-14 yaş kategorilerinde toplam 122 eser yayın hayatına sunuldu.

- Kitabevleri 31 noktada okuyucuların hizmetine sunuldu

Açıklamada, TDV Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesinin yayın hayatına kazandırdığı eserlerin yanı sıra açtığı kitabevleriyle de yüzlerce yayınevinin en seçkin eserlerini okuyucuyla buluşturduğu kaydedildi.

Özellikle çocuk ve gençlere yönelik alanların tasarlandığı TDV kitabevleri, ailelerin kitapla iç içe vakit geçirebileceği, öğrencilerin oturup ders çalışabileceği, gündelik koşuşturmalarda kaliteli zaman geçirilecek bir durak ve şehrin kültürel hayatına katkı sunan bir merkez olma özelliğini taşıyor.

"Kitap-kahve" konseptiyle şehirlere nefes aldıran mekanlar açan TDV, başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Van'da olmak üzere bugüne kadar 31 farklı noktada kitabevlerini okuyucuların hizmetine sundu.

Açıklamada, 1983'ten bu yana her yıl ramazan ayında başta yurt içinde ve yurt dışında farklı noktalarda Türkiye Kitap ve Kültür Fuarlarının düzenlendiği, aynı zamanda TDV Yayınlarının CNR, TÜYAP, Bosna Hersek, İran ve Almanya'daki önemli fuarlara da katılım sağladığı kaydedildi.

PARTNER 'Konservatuar önü, Kurtlar Vadisi' Kim olduğunu tanıyabildiniz mi? 'Konservatuar önü, Kurtlar Vadisi' Kim olduğunu tanıyabildiniz mi?
Kemal Sunal’ın Meraklı Köfteci filmi gerçek olduKemal Sunal’ın Meraklı Köfteci filmi gerçek oldu
Suriye’ye Polis Özel Hareket takviyesiSuriye’ye Polis Özel Hareket takviyesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eser kitabevi Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Yayınları

En Çok Okunan Haberler

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Suat Serdar'dan Şenol Güneş'e şok yanıt!

Suat Serdar'dan Şenol Güneş'e şok yanıt!

Bakanlık hepsini satışa çıkardı! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Bakanlık hepsini satışa çıkardı! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Bahçeli'den Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama

Bahçeli'den Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ege Denizi'nde deprem

Ege Denizi'nde deprem

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye hedeflerine ulaşmıştır

'Türkiye hedeflerine ulaşmıştır'

ABD-Türkiye görüşmesinin detayları ortaya çıktı! Trump'ın mektubu konuşuldu mu?

Kritik görüşmede Trump'ın mektubu konuşuldu mu?

Özel harekat polisleri Barış Pınarı Harekatı için Suriye'ye gönderildi

Komandolardan sonra özel harekat polisleri de katılıyor

Ankara'da operasyon! 72 gözaltı var

Ankara'da operasyon! 72 gözaltı var

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 75 kilo eroin ele geçirildi

İstanbul'da nefes kesen operasyon! Saniye saniye takip edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.