HABER

TDV'den 80 ülkeden bin 521 öğrenciye eğitim desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 15:31 | Son Güncelleme

Türkiye Diyanet Vakfı, 2019-2020 eğitim ve öğretim döneminde, Uluslararası İmam Hatip Lisesi Programı kapsamında, 80 ülkeden toplam bin 521 öğrenciye eğitim desteği verecek

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 2019-2020 eğitim ve öğretim döneminde, Uluslararası İmam Hatip Lisesi Programı kapsamında, 80 ülkeden toplam bin 521 öğrenciye eğitim desteği verecek.

TDV'den yapılan yazılı açıklamada, programın, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının iş birliğiyle TDV'nin Müslüman ülke ve toplulukların öğrencilerine Türkiye'de eğitim imkanı sağlanmasını amaçladığı kaydedildi.

Programa Afrika'dan Asya Pasifik'e ve Orta Asya'dan Balkanlara kadar pek çok ülkeden öğrencinin başvurduğu belirtilerek, başvuruların ardından yapılan mülakatlar sonucunda, 80 farklı ülkeden 511 öğrencinin program kapsamında eğitim görmeye hak kazandığı bildirildi.

Bu rakamla beraber program çerçevesinde 2019-2020 eğitim ve öğretim döneminde, 80 ülkeden toplam bin 521 öğrencinin eğitim göreceği ifade edilerek, programın, Müslüman gençliğin İslam'ı doğru kaynaklardan sahih bilgiyle öğrenebilmesi için başlatıldığı kaydedildi.

Program çerçevesinde, öğrencilerin, Kayseri Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi, İstanbul Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi, İstanbul Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi, İstanbul Şehit Mehmet Karaaslan Anadolu İmam Hatip Lisesi, İstanbul Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Konya Uluslararası Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi, Sivas Uluslararası Şehit M. Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi, Bursa Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ankara Uluslararası Prof. Dr. Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitimlerine devam edeceği bildirildi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programdan bugüne kadar 2 bin 80 öğrencinin mezun olduğu belirtildi.

Bitcoin'ciler kazancını katlayacakBitcoin'ciler kazancını katlayacak
Çarşılı köprülerden kardeşlik köprüsüneÇarşılı köprülerden kardeşlik köprüsüne
Göreve iade edilen okul müdürü çiçeklerle ve alkışlarla karşılandıGöreve iade edilen okul müdürü çiçeklerle ve alkışlarla karşılandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eğitim desteği (TDV)

En Çok Okunan Haberler

Yılın transferi İstanbul'da

Yılın transferi İstanbul'da

Kapalı Maraş kullanıma açılıyor!

Kapalı Maraş kullanıma açılıyor!

Hadise'den leopar desenli kıyafetiyle küvet pozu!

Hadise'den leopar desenli kıyafetiyle küvet pozu!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Yaralılar var

Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Yaralılar var

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İş kadınını darp edip üzerine yanıcı madde dökmüştü! Tutuklandı

İş kadınını bu hale getirmişti! Flaş gelişme

Irak'ın kuzeyindeki Gara'ya operasyon: En az 15 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı: En az 15 terörist etkisiz hale getirildi

Sultanbeyli'de kamyonet ile özel halk otobüsü çarpıştı

Sultanbeyli'de kamyonet ile özel halk otobüsü çarpıştı

Eski eşi tarafından kezzap atılan kadın yaşama tutunamadı

Eski eşi yüzüne kezzap atmıştı... Acı haber geldi

Bakan Pakdemirli'den Pendik'teki orman yangınına ilişkin son dakika açıklaması

Pendik'teki orman yangına ilişkin flaş açıklama

Son dakika! MİT ve TSK'dan ortak operasyon: Mehmet Bayden öldürüldü

Mehmet Bayden öldürüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.