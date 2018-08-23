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TDV'den Afganistan'da 19 bin aileye kurban eti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 12:11 | Son Güncelleme

TDV'den Afganistan'da 19 bin aileye kurban eti

MEZAR-I ŞERİF (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kurban Bayramı dolayısıyla Afganistan'da kurban eti dağıttı.

İhtiyaç sahibi ailelere 4 kilogram kurban eti içeren paketler teslim edildi.

Ülkenin kuzeyinde bulunan Mezar-ı Şerif kentindeki dağıtım törenine, Türkiye Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Şevki Seçkin Alpay, Din Hizmetleri Ataşesi Abdulcelil Alpkıray ve TDV gönüllüsü Mustafa Talha Gümüşsoy katıldı.

Burada açıklama yapan Alpkıray, TDV'nin bu sene rekor sayıda bağış aldığını belirtti.

TDV olarak Afganistan'ın başkenti Kabil ile Herat, Tahar, Samangan, Belh, Cüzcan ve Faryab vilayetlerindeki ihtiyaç sahibi 19 bin aileye kurban eti dağıttıklarını ifade eden Alpkıray, özellikle savaş mağduru sığınmacılara ulaşmaya özen gösterildiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan (TDV)

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