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TDV'den Afganistan'daki 500 ihtiyaç sahibine iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 20:01 | Son Güncelleme

TDV'den Afganistan'daki 500 ihtiyaç sahibine iftar

KABİL (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından, Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde ihtiyaç sahibi 500 kişiye iftar verildi.

Halıcılar Kampı'nda düzenlenen iftar programına, Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Şevki Seçkin Alpay, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Ateşesi Abdulcelil Alpkıray ve Türkiye Maarif Vakfı Mezar-ı Şerif Erkek Lisesi öğretmenleri katıldı.

İftar sonrası AA muhabirine konuşan Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Ataşesi Alpkıray, TDV olarak ramazan ayı yardım faaliyetleri kapsamında Afganistan genelindeki 10 ilde ihtiyaç sahibi ailelere destek olduklarını söyledi.

İmkanlar dahilinde farklı alanlarda yardım faaliyetlerinin devam edeceğini ifade eden Abdulcelil Alpkıray, bu akşam da 500 kişilik iftar sofrası kurduklarını belirtti.

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Afganistan

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