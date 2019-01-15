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TDV'den Afganistan'daki savaş mağduru ailelere yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 08:55 | Son Güncelleme

TDV'den Afganistan'daki savaş mağduru ailelere yardım

KABİL (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Belh vilayetindeki savaş mağduru 400 aileye yardım etti.

Yardım dağıtım törenine Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Şevki Seçkin Alpay, Başkonsolosluk Din Hizmetleri Ataşesi Abdulcelil Alpkıray, TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörü Zühtü Çal, Türkiye Maarif Vakfı Afganistan Ülke Direktörü Şakir Voyvot, Yunus Emre Enstitüsü Belh Üniversitesi Türkoloji Bölümü okutmanı Cengiz Çelik ve Dışişleri Bakanlığı Belh Temsilcisi Nuruddin Rahmani katıldı.

Törende konuşan Başkonsolos Alpay, Türkiye'nin tüm kuruluşlarıyla Afganistan halkının yanında olduğunu söyledi.

Afganistan'a huzur ve refahın gelmesini çok istediklerini ifade eden Alpay, ülkenin geleceğinin aydınlık olacağını umduklarını belirtti.

Alpay, "Afgan halkı arzu ettiği müddetçe, Türkiye olarak burada olmaya ve yardım etmeye devam edeceğiz." dedi.

Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Abdulcelil Alpkıray, TDV'nin Afganistan'da eğitim kültür ve din hizmetleri yanında insani yardım faaliyetleri alanlarında da faaliyet yürüttüğünü kaydetti.

Alpkıray, Belh'teki sığınmacı kamplarında yaşam mücadelesi veren savaş mağduru 400 aileye gıda ve battaniye yardımı yapıldığını dile getirerek, yardım paketlerinin içerisinde un, pirinç, yağ, makarna, çay ve tuz bulunduğu bilgisini verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Belh (TDV)

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