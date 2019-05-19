TDV'den Afganistan'daki yetimlere iftar

KABİL (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı, (TDV) ramazan programları kapsamında Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde yetim çocuklara iftar verdi.

Hoca Ahmet Yesevi Türk Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programına, TDV Eğitim ve Kültür Müdürü Veysi Kaya, Türkiye Maarif Vakfı Afganistan Ülke Direktörü Şakir Voyvot, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Ataşesi Abdulcelil Alpkıray katıldı.

Programda, yetim çocuklarla yakından ilgilenen Kaya, yaptığı açıklamada TDV olarak bu yıl, "Kardeşini unutma, beklenen sensin" sloganı ile ramazan faaliyetlerine devam ettiklerini belirtti.

Afganistan'daki kardeşlerini unutmadıklarını ve bu beklentiyi burada gerçekleştirdiklerini ifade eden Kaya, TDV'nin tüm dünyada yetimlere yönelik çeşitli faaliyetler gerçekleştirdiklerini, bu minvalde Mezar-ı Şerif'te de yakın zamanda bir kız yetimhanesi açmayı planladıklarını aktardı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Ataşesi Alpkıray da Afganistan'da savaş nedeniyle yetim ve öksüz kalan çocuklara ve ailelere yardım yaptıklarını vurguladı.

Alpkıray, ayrıca ramazan ayı vesilesiyle yetim ailelere ziyaret, gıda paketi dağıtımı ve iftar programları düzenlediklerini kaydetti.

