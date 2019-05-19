HABER

TDV'den Afganistan'daki yetimlere iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 21:05 | Son Güncelleme

TDV'den Afganistan'daki yetimlere iftar

KABİL (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı, (TDV) ramazan programları kapsamında Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde yetim çocuklara iftar verdi.

Hoca Ahmet Yesevi Türk Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programına, TDV Eğitim ve Kültür Müdürü Veysi Kaya, Türkiye Maarif Vakfı Afganistan Ülke Direktörü Şakir Voyvot, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Ataşesi Abdulcelil Alpkıray katıldı.

Programda, yetim çocuklarla yakından ilgilenen Kaya, yaptığı açıklamada TDV olarak bu yıl, "Kardeşini unutma, beklenen sensin" sloganı ile ramazan faaliyetlerine devam ettiklerini belirtti.

Afganistan'daki kardeşlerini unutmadıklarını ve bu beklentiyi burada gerçekleştirdiklerini ifade eden Kaya, TDV'nin tüm dünyada yetimlere yönelik çeşitli faaliyetler gerçekleştirdiklerini, bu minvalde Mezar-ı Şerif'te de yakın zamanda bir kız yetimhanesi açmayı planladıklarını aktardı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Ataşesi Alpkıray da Afganistan'da savaş nedeniyle yetim ve öksüz kalan çocuklara ve ailelere yardım yaptıklarını vurguladı.

Alpkıray, ayrıca ramazan ayı vesilesiyle yetim ailelere ziyaret, gıda paketi dağıtımı ve iftar programları düzenlediklerini kaydetti.

Uzayda ağlamak mümkün mü?Uzayda ağlamak mümkün mü?
Tarihi Taşköprü'de yüzlerce kişi Atabarı oynadıTarihi Taşköprü'de yüzlerce kişi Atabarı oynadı
İzmit'te 600 kişi aynı anda atabarı oynadıİzmit'te 600 kişi aynı anda atabarı oynadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afganistan (TDV)

En Çok Okunan Haberler

Ünlü sanatçı yoğun bakımda

Ünlü sanatçı yoğun bakımda

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Köye giriş çıkış kapatıldı! Ölü ve yaralılar var

Köye giriş çıkış kapatıldı! Ölü ve yaralılar var

Kader maçına damga vuran VAR kararı!

Kader maçına damga vuran VAR kararı!

Kayıp Nurcan Sade'den kahreden haber

Kayıp Nurcan Sade'den kahreden haber

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuzen vahşetinde yeni gelişme! Söyledikleri kan dondurdu

Kuzen vahşetinde yeni gelişme! Söyledikleri kan dondurdu

Kars'ta arazi kavgası: Ölü ve yaralılar var

Köye giriş çıkış kapatıldı! Ölü ve yaralılar var

Sakarya’da silahlı kavga! 4 kişi öldü, 2 polis yaralı

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında şehit olan Astsubay Mustafa Gidergelmez'in son sözleri ortaya çıktı

Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında şehit olmuştu! Son sözleri ortaya çıktı

Sosyal medyada örgütlenip, mezarlık temizliği yaptılar!

Sosyal medyada örgütlenip, mezarlık temizliği yaptılar!

Son dakika! Bodrum'da deprem

Bodrum'da deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.