TDV’den Afrika ülkelerine 111.6 milyon dolarlık yardım

Dünyanın dört bir yanında eğitimden kültüre, acil insani yardımdan hayri ve sosyal yardımlara kadar her alanda ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) , kurulduğu günden bu zamana kadar açlık, yoksulluk ve sefaletin en çok yaşandığı Afrika kıtasına 111.6 milyon dolarlık yardım ulaştırdı.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, yurt içinde bin 3 şubesi ve yurt dışında 149 ülkede insana dokunan her alanda faaliyet gösteren dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarından birisi olduklarını belirterek, nerede bir mazlum ve ihtiyaç sahibi varsa yardımına koşmaya gayret ettiklerini söyledi. Doğru bilginin doğru kaynaklardan hikmetli bir şekilde alınması konusuna çok büyük önem gösterdiklerini ifade eden Polat, Afrika ülkelerinden toplamda bin 3 öğrenciye Türkiye’de, Somali’de ise 4 okulda bin 110 öğrenciye eğitim hizmeti verdiklerini vurguladı. Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Sosyal Destek ve Eğitim Merkezi’nin (SDEM) de 2018-2019 yıllarında 23 Afrikalı öğrencinin Türkçe dil eğitimini tamamladığını anlatan Polat, 82 öğrencinin ise eğitimlerinin devam ettiğini ifade etti.

Türkiye Diyanet Vakfının en kapsamlı yardım organizasyonlarından olan vekalet yoluyla kurban kesim kapsamında vakfın kurulduğu 1975 yılından bu yana Afrika ülkelerinde 1 milyon 95 bin 432 hisse kurbanın kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını dile getiren Polat, “Ramazan yardımlarımız kapsamında ise 331 bin 436 gıda kolisi dağıtarak iftar sofraları kurduk. Temiz içme suyu bulma konusunda çok büyük sıkıntıların yaşandığı Afrika ülkelerinde bu zamana kadar 294 su kuyusu açarak insanların istifadesine sunduk. Bunların yanı sıra bölgede acil insani yardım, cami ve mescitlerin yapım ve onarımı, bina inşa ve onarımı gibi yardım faaliyetleri gerçekleştirdik. Diyanet İşleri Başkanlığımız ile birlikte Türkiye Diyanet Vakfı olarak Afrika ülkelerine 44 yılda 111.6 milyon dolarlık yardım ulaştırdık” diye konuştu.