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TDV’den Afrika ülkelerine 111.6 milyon dolarlık yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 10:42 | Son Güncelleme

Dünyanın dört bir yanında eğitimden kültüre, acil insani yardımdan hayri ve sosyal yardımlara kadar her alanda ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) , kurulduğu günden bu zamana kadar açlık, yoksulluk ve sefaletin en çok yaşandığı Afrika kıtasına 111.6 milyon dolarlık yardım ulaştırdı.Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, yurt içinde bin 3 şubesi ve yurt dışında 149 ülkede insana dokunan her alanda faaliyet gösteren dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarından birisi olduklarını belirterek, nerede bir mazlum ve ihtiyaç sahibi varsa yardımına koşmaya gayret ettiklerini söyledi.

TDV’den Afrika ülkelerine 111.6 milyon dolarlık yardım

Dünyanın dört bir yanında eğitimden kültüre, acil insani yardımdan hayri ve sosyal yardımlara kadar her alanda ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) , kurulduğu günden bu zamana kadar açlık, yoksulluk ve sefaletin en çok yaşandığı Afrika kıtasına 111.6 milyon dolarlık yardım ulaştırdı.
Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, yurt içinde bin 3 şubesi ve yurt dışında 149 ülkede insana dokunan her alanda faaliyet gösteren dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarından birisi olduklarını belirterek, nerede bir mazlum ve ihtiyaç sahibi varsa yardımına koşmaya gayret ettiklerini söyledi. Doğru bilginin doğru kaynaklardan hikmetli bir şekilde alınması konusuna çok büyük önem gösterdiklerini ifade eden Polat, Afrika ülkelerinden toplamda bin 3 öğrenciye Türkiye’de, Somali’de ise 4 okulda bin 110 öğrenciye eğitim hizmeti verdiklerini vurguladı. Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Sosyal Destek ve Eğitim Merkezi’nin (SDEM) de 2018-2019 yıllarında 23 Afrikalı öğrencinin Türkçe dil eğitimini tamamladığını anlatan Polat, 82 öğrencinin ise eğitimlerinin devam ettiğini ifade etti.
Türkiye Diyanet Vakfının en kapsamlı yardım organizasyonlarından olan vekalet yoluyla kurban kesim kapsamında vakfın kurulduğu 1975 yılından bu yana Afrika ülkelerinde 1 milyon 95 bin 432 hisse kurbanın kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını dile getiren Polat, “Ramazan yardımlarımız kapsamında ise 331 bin 436 gıda kolisi dağıtarak iftar sofraları kurduk. Temiz içme suyu bulma konusunda çok büyük sıkıntıların yaşandığı Afrika ülkelerinde bu zamana kadar 294 su kuyusu açarak insanların istifadesine sunduk. Bunların yanı sıra bölgede acil insani yardım, cami ve mescitlerin yapım ve onarımı, bina inşa ve onarımı gibi yardım faaliyetleri gerçekleştirdik. Diyanet İşleri Başkanlığımız ile birlikte Türkiye Diyanet Vakfı olarak Afrika ülkelerine 44 yılda 111.6 milyon dolarlık yardım ulaştırdık” diye konuştu.

24 ülkeye 9 dilde Kur’an-ı Kerim gönderildi
Afrika ülkelerinde hayatları boyunca Kur’an-ı Kerim’i tam bir mushaf olarak göremeyen yüzlerce, belki de binlerce insan olduğunu ifade eden Polat, Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte yürütülen “Hediyem Kur’an Olsun” projesi kapsamında bu insanlara ulaşarak Kur’an-ı Kerim hediye ettiklerini söyledi. Bu zamana kadar 24 Afrika ülkesinde yerel diller de dahil 9 dilde Kur’an-ı Kerim bastırarak bölge insanına dağıttıklarını belirten Polat, “Milletimizin bizlere güven ve desteğiyle inşallah daha fazla kişiye ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.
Polat, Türkiye Diyanet Vakfının Suriye, Yemen, Filistin, Arakan, Endonezya ve Sudan gibi iç savaş ve doğal afetlerin yaşandığı kriz bölgelerinde uzun yıllardır acil insani yardım faaliyetlerini sürdürdüğünü, mazlumların derdine derman olmaya çalıştığını sözlerine ekledi.

TDV’den Afrika ülkelerine 111.6 milyon dolarlık yardım

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