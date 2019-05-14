TDV'den Afrikalı bin 500 öğrenciye iftar

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Sudan'ın başkenti Hartum'daki Uluslararası Afrika Üniversitesi öğrencilerine iftar verdi.

Üniversite yerleşkesinde düzenlenen iftara, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Hartum Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Bülent Dadaş, bazı öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Büyükelçi Neziroğlu, iftarda yaptığı konuşmada, Afrika ve Sudan halkını kardeş olarak gördüklerini belirterek, Sudan'daki hayır hizmetlerine katkı sunan herkese teşekkür etti. Neziroğlu, öğrencilere Türkiye burslarına başvurmaları tavsiyesinde bulundu.

Din Hizmetleri Müşaviri Dadaş da AA muhabirine yaptığı açıklamada, TDV'nin, Türkiye'deki kardeşleriyle dünyanın farklı coğrafyalarındaki muhtaç ve mağdur olan insanlar arasında din, ırk, mezhep farkı gözetmeksizin köprü vazifesi gördüğünü, dünyanın 90 ülkesinde insanlığın hizmetinde olduğunu ifade etti.

Dadaş, "Vakfımızın önem verdiği ülkelerden biri de Sudan. Bugün Afrika'nın farklı bölgelerinden gelen üniversite öğrencilerine iftar verdik. Bu ay içerisinde 7 bin kardeşimizle iftar yapmış olacağız. Yetimlere elbise yardımlarımız olacak. Ramazan boyunca bin 500 gıda paketi dağıtacağız." diye konuştu.

İftara, Uluslararası Afrika Üniversitesinde eğitim gören, Afrika'nın farklı bölgelerinden bin 500'e yakın öğrenci katıldı.

