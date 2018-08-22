TDV'den Arnavutluk'ta kurban bağışı

TİRAN (AA) - Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türk Diyanet Vakfı (TDV), Kurban Bayramı vesilesiyle 560 hisse kurban etini Arnavutluk'ta ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.
TDV, başta başkent Tiran olmak üzere ülkenin birçok şehrinde 3 bin aileye kurban eti dağıtımı yaptı.
Başkentteki Abdullah İbrahim Gjuzi Camisi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan TDV temsilcisi Demirhan Dinç, Türk halkının emanetlerini 145 ülkedeki Müslüman ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirtti.
Dinç, "Arnavutluk'ta da 560 hisse kurbanın kesimini yaptık ve Arnavutluk genelinde kurbanlarımızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Müslümanlar kardeştir. Türk halkı her zaman sizin, mazlumun, mağdurun yanındadır." diye konuştu.
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