TDV'den Azerbaycan'da kurban yardımı

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'da, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından 229 büyükbaş hayvan kesilerek etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlandı.

Ülkede uzun yıllardır faaliyet gösteren TDV, düzenli yaptığı yardım faaliyetlerini bu yıl da devam ettirerek Azerbaycan'daki ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı.

Veteriner hekimler ve din adamlarının denetimi altında kesimleri gerçekleştirilen hayvanların eti, titiz şekilde parçalandıktan sonra 3'er kiloluk paketlere konularak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak için hazır hale getirildi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Kamil Güneş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 2018 kurban organizasyonlarını "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" sloganıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Allah adına kesilen kurbanların kardeşlerle paylaşılmasının, kendilerini kardeşlerine daha da yakınlaştırdığını belirten Güneş, "Azerbaycan'da 229 büyükbaş hayvan kesiyoruz. Azerbaycanlılarla Türkiye'deki kardeşleri arasında köprü olmaya çalışıyoruz. Kurban hisselerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Türkiye'deki kardeşlerimiz verdikleri kurban hisselerinin gerekli yerlere ulaştığından emin olabilirler." diye konuştu.

